Š. ŠKULTÉTY: Osočovanie zo strany R. Sulíka je prejavom zúfalstva

Na snímke primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty, nezávislý kandidát na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Trenčín 13. októbra (TASR) - Je zúfalé, keď sa predstaviteľ strany, ktorej kandidát skrýva financovanie svojej kampane za neprehľadný stranícky účet, obúva do nezávislého kandidáta, ktorý priebežne a jasne dokumentuje výdavky svojej kampane na svojom transparentnom účte už od júna 2017. V reakcii na výroky, ktoré dnes predniesol líder SaS Richard Sulík, to uviedol nezávislý kandidát na šéfa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Štefan Škultéty.Podobne, ako kandidátov na post predsedov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Rudolfa Kusého a Pavla Freša, spomenul Sulík i Škultétyho meno ako príklad kandidáta s nejasným financovaním kampane.povedal Sulík na Škultétyho adresu.Dotknutý kandidát to vníma ako snahu očierniť jeho kandidatúru a zároveň prejav neschopnosti lídra liberálov akceptovať súčasný stav.zdôraznil Škultéty.uviedol Škultéty.O post predsedu TSK sa okrem Škultétyho a Renáty Kaščákovej, kandidátky SaS, OĽaNO, KDH, Nova, Zmena zdola a OKS, uchádzajú aj Jaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, Strana zelených), Petra Hajšelová (Sme rodina), Nora Pániková (Strana zelených Slovenska), Igor Valko (Nový parlament) a Ferdinand Vavrík (nezávislý).