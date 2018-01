Š. Svitko skončil v 3. etape Rely Dakar siedmy

Slovenský jazdec Štefan Svitko na KTM. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. Sam Sunderland (V.Brit/Red Bull KTM Factory Team) 3:20:43 h, 2. Kevin Benavides (Arg./Monster Energy Honda Team) +3:03 min, 3. Toby Price (Austr./ Red Bull KTM Factory Team) +3:28, 4. Ricky Brabec (USA/Monster Energy Honda Team) +3:55, 5. Pablo Quintanilla (Čile/Rockstar Energy Husquarna Factory Racing) +4:20 min, 6. Gerard Farres (Šp./Himoinsa Racing Team) +5:08, 7. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +6:03

Priebežné poradie: 1. Sunderland 6:44:23 h, 2. Benavides +4:38 min, 3. Quintanilla +5:00, ... 14. SVITKO +18:42

San Juan de Marcona 8. januára (TASR) – Pondelkovú etapu na 40. ročníku Rely Dakar v kategórii motocyklov vyhral obhajca celkového prvenstva Brit Sam Sunderland na KTM v čase 3:20:43 h. Slovenský reprezentant Štefan Svitko (KTM) obsadil podľa predbežných výsledkov siedme miesto so stratou 6:03 min.Tretia etapa viedla územím Peru (meraný úsek 296 km) z Pisca do San Juan de Marcona. Jediný slovenský zástupca na vytrvalostnom podujatí sa dostal po prvý raz na Dakare 2018 do prvej desiatky.Svitko figuruje v priebežnom poradí predbežne na 14. mieste.predbežné výsledky:Motocykle:3. etapa (meraný úsek 296 km):