S týmito súpermi sa stretnú hokejisti SR v základnej skupine MS 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Košice: Rusko, Švédsko, Fínsko/USA, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Francúzsko, Taliansko

Bratislava: Kanada, USA/Fínsko, Česko, Nemecko, Nórsko, Dánsko, Rakúsko, V. Británia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 20. mája (TASR) - Výsledky semifinále hokejových MS v Dánsku rozhodli, že podľa oficiálneho kľúča bude Švajčiarsko v základnej skupine budúcoročného šampionátu so Slovenskom. Nedeľný finálový zápas určoval už iba poradie nasadených, Švédsko ako druhý účastník kodanského vyvrcholenia tiež patrí do tejto vetvy.Švajčiarsky tím postupom do finále získal cenné body do rebríčka IIHF, ktorého aktuálna verzia bude známa v nedeľu po finále a oficiálne vyjde v pondelok. Od aktuálneho renkingu sa odvodzujú aj reťazce základných skupín nasledujúceho šampionátu a na budúci rok po turnaji v Bratislave a Košiciach aj priami účastníci a podoba kvalifikácie olympijského turnaja hier 2022 v Pekingu. Veľký pokles v rebríčku zaznamenali Bielorusi, prepadli sa o 3. miesta i do nižšej kategórie MS. Naopak, o dve priečky sa posunuli hore Dáni a Lotyši, hneď za Slovensko, ktoré si 10. pozíciu udržalo. Na čele renkingu zostane Kanada a ak Švédi finále nezvládnu, druhú priečku si udrží Rusko. Američania by zase v prípade zisku bronzu odsunuli zo štvrtej pozície Fínov.Podľa predbežného renkingového "polotovaru" Slovensko figuruje v reťazci 2-3-6-7-10-11-14-15. Jeho hokej by sa mal teda o rok na domácich MS konfrontovať v základnej skupine s Ruskom, Švédskom, Českom, Švajčiarskom, Lotyšskom, Rakúskom a Talianskom. Lenže rozdelenie skupín podľa daného kľúča podlieha často využívanej možnosti úprav v prospech marketingových a fanúšikovských priorít a ak sa oficiálne potvrdia informácie o košickom pôsobisku domácej reprezentácie, úpravy sú vysoko "horúce". Rozhodne sa krátko po šampionáte na mítingu organizátorov s vedením IIHF, zástupcami účastníckych zväzov, marketingovými partnermi a držiteľmi televíznych práv. Je vysoko pravdepodobné, že sa rakúsky tím vymení s Francúzskom a išiel by do Bratislavy, teda "na skok" od hraníc svojej krajiny. Podobný variant sa núka aj na výmenu Česka za Fínsko (alebo USA, podľa toho, kto bude v rebríčku piaty). Možné podoby skupín sú teda takéto: