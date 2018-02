S. Vallo: Slovensko musí zodpovedne pristupovať k prezentácii vo svete

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 2. februára (TASR) - Slovensko si vo svete a v Európe ešte stále mýlia so Slovinskom. Uviedol to v piatok pre TASR veľvyslanec SR v Belgicku Stanislav Vallo na 60. ročníku Veľtrhu cestovného ruchu v Bruseli, kde aj tento rok chýbal oficiálny stánok Slovenskej republiky. Slovinsko svoj národný stánok pripravilo.Veľvyslanec zdôraznil, že Slovensko svoju prezentáciu vo svete nerobí zle, ale je jej málo.dodal. Preto ho potešila pozvánka od primátora Giraltoviec, aby navštívil stánok, o ktorý sa toto východoslovenské mesto na veľtrhu v Bruseli delí so svojím poľským družobným mestom Ustrzyky Dolne vďaka programu EÚ na podporu cezhraničnej spolupráce.Potešil sa aj rovnakej pozvánke od belgického podnikateľa na Slovensku Gerdiho Vanfleterena, ktorý Slovensko na turistických veľtrhoch v Belgicku a Holandsku predstavuje za vlastné peniaze.Vallo zároveň vyjadril ľútosť z toho, že Slovensko ani tento rok na bruselskom veľtrhu nemá vlastný oficiálny stánok podporený štátnou agentúrou pre rozvoj cestovného ruchu.konštatoval Vallo. Priznal, že ako veľvyslanec a štátny zamestnanec nie je šťastný, že Slovensko nemá zastúpenie cez agentúru na úrovni vlády či ministerstva.zdôraznil.Vallo vyjadril nádej, že snáď sana tom pracuje, že niekto niečo pripravuje, lebo Slovensko sa naozaj musí vedieť - nie predať -, ale ponúknuť svetu.povedal Vallo. Dodal, že ide o sektor, ktorý môže ekonomicky prospieť viacerým regiónom Slovenska, aj preto sa k tomu treba postaviť oveľa zodpovednejšie.