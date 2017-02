Š. Zelník: Zmeny v zdravotníctve majú zabrániť zneužívaniu urgentu

Na snímke poslanec SNS Štefan Zelník Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. februára (TASR) – Na Slovensku je menej praktických lekárov a nevieme zabezpečiť taký rozsah poskytovania zdravotníckych služieb, ako tomu bolo v minulosti. Zmeny v oblasti lekárskej služby prvej pomoci či ústavnej pohotovosti smerujú k tomu, aby sa lekári dokázali adekvátne postarať o ľudí, ktorí to potrebujú. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS).Zelník v tejto súvislosti upozornil aj na častú prepracovanosť lekárov v súčasnosti.zdôraznil.Člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) oponoval, že pripravované zmeny majú z jeho pohľadu viacero nedostatkov.uviedol v diskusii.Podľa Zelníka cieľom navrhovaných zmien v zdravotníctve je postarať sa o ľudí, ktorí to naozaj potrebujú.spýtal sa.Krajči upozornil, že podľa dostupných údajov, väčšina pacientov, ktorí vyhľadajú ústavnú pohotovosť alebo lekársku službu prvej pomoci, tak urobí preto, lebo nezastihnú lekára v ambulancii, ktorí tam je len niekoľko hodín denne.Zelník oponoval, že ambulantné hodiny schvaľuje samosprávny kraj a ak lekár odíde, musí si zabezpečiť náhradu.