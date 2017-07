S. ZVOLENSKÝ: Je treba sa zlepšovať, ale máme byť na čo hrdí

Na snímke bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. júla (TASR) - Je treba sa zlepšovať, ale máme byť na čo hrdí. Nie namyslení, ale zdravo hrdí. A toto vedomie treba vštepovať aj ďalším generáciám. Počas celoslovenských osláv sviatku svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín to dnes vyhlásil arcibiskup-metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.Podľa jeho slov tak treba konať najmä v časoch, keď niektorí opomínajú hodnotu vlastnej identity a neváhajú sa podkladať cudzím vplyvom. A v časoch, keď so sebavedomím neprestávajú brať do úst meno vlastnej krajiny, len aby poukázali na jej chyby či nedostatky.Zvolenský poukázal na to, že podmienky, ktoré mali na prácu Cyril a Metod, nemožno porovnávať so súčasnosťou.dodal s tým, že aj dnes mnohí potrebujú pozdvihnutie.Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik je presvedčený, že udalosťou prvoradého významu bolo, že nám Cyril a Metod priniesli slovo Božie. "povedal.Podľa Klátika by malo byť meradlom všetkého, o čo sa usilujeme v našom živote, najskôr zodpovedaná úvaha nad tým, ako sa to javí v Božích očiach. "dodal.