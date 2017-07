Saakašvili chce bojovať o ukrajinské občianstvo aj v Štrasburgu

Na archívnej snímke Michail Saakašvili Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 30. júla (TASR) - V súvislosti so zbavením ukrajinského občianstva sa bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili obráti na správny súd a eventuálne aj na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. Uviedol to v sobotňajšom rozhovore pre denník Ukrajinská pravda.avizoval Saakašvili, ktorý pred niekoľkými dňami prišiel o ukrajinské občianstvo a pred dvoma rokmi aj o gruzínske.Saakašvili vyjadril presvedčenie, že politická trieda na Ukrajine sa čoskoro zmení. "Na Ukrajine prebehla revolúcia, ale nedošlo k žiadnym revolučným zmenám. Revolúcia musí byť ukončená zmenami a skutočnou zmenou politickej triedy. A to sa stane v nadchádzajúcich mesiacoch. Nová politická trieda je už pripravená," konštatoval Saakašvili v rozhovore, z ktorého citovala agentúra UNIAN.Ešte 27. júla prostredníctvom Facebooku gruzínsky exprezident upozornil, že má "napísal Saakašvili.Štátny migračný úrad v Kyjeve 26. júla informoval, že ukrajinský prezident Petro Porošenko odobral štátne občianstvo Michailovi Saakašvilimu, čomu predchádzalo získanie nešpecifikovaných dokumentov z Gruzínska.Gruzínske štátne občianstvo Saakašvilimu odobrali ešte v roku 2015, keď bol vymenovaný za gubernátora ukrajinskej Odeskej oblasti. Ruské štátne médiá uviedli, že v čase vydania Porošenkovho dekrétu sa zdržiaval na území Spojených štátov, kde v minulosti študoval.Saakašvili získal ukrajinské občianstvo v máji 2015, ešte predtým sa však stal Porošenkovým poradcom. Gubernátorom Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny bol do novembra 2016, keď podal demisiu s poukázaním na údajné prekážky v boji proti korupcii. Následne oznámil aj ukončenie spolupráce s Porošenkom a založenie novej politickej strany s cieľom usporiadať predčasné voľby.Gruzínske orgány požadujú vydanie Saakašviliho do vlasti, aby čelil obvineniam v súvislosti so zásahmi proti demonštrantom a jednej zo súkromných televíznych staníc v období, keď bol vo funkcii hlavy štátu.