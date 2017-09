Saakašvili chcel vycestovať na Ukrajinu; vlak neopustil stanicu

Michail Saakašvili Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Przemyšl 10. septembra (TASR) - Bývalý gruzínsky prezident a gubernátor ukrajinskej Odeskej oblasti Michail Saakašvili zatiaľ nemohol odcestovať z Poľska na Ukrajinu, kam sa chce dnes v súlade s predošlými vyhláseniami vrátiť i napriek tomu, že mu odobrali tamojšie štátne občianstvo.Po tom, ako nastúpil v poľskom pohraničnom meste Przemyšl do vlaku do ukrajinského Ľvova, pracovníci železníc oznámili, že súprava nebude vypravená zo stanice, kým ju neopustí. Zvyšných cestujúcich informovali o možnosti využiť náhradnú dopravu autobusmi.Saakašvili sa chcel pôvodne dostať z Poľska na Ukrajinu autom, nakoniec sa však rozhodol pre cestu vlakom, čo zdôvodnil obavami z. Agentúra DPA uviedla, že pri hraničnom priechode Korczowa-Krakovec, kadiaľ mal prechádzať, sa predtým zhromaždilo približne 500 jeho ukrajinských podporovateľov.Saakašvili po nevypravení vlaku z Przemyšla povedal, že stovky cestujúcich sa týmto spôsobom stali rukojemníkmi štátnych orgánov.vyjadril sa pred prítomnými novinármi.V predošlom vyhlásení Saakašvili potvrdil, že sa pokúsi vrátiť na Ukrajinu bez ohľadu na skutočnosť, že mu ešte v júli tamojší prezident Petro Porošenko odobral ukrajinské štátne občianstvo. Politik gruzínskeho pôvodu sa tak stal osobou bez štátnej príslušnosti, keďže už dávnejšie prišiel aj o gruzínsky pas.Gruzínske orgány požadujú vydanie Saakašviliho do vlasti, aby čelil obvineniam v súvislosti so zásahmi proti demonštrantom a jednej zo súkromných televíznych staníc v období, keď bol vo funkcii hlavy štátu.