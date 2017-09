Saakašvili ide cestovať po Ukrajine, chce podporu pre svoju stranu

Na archívnej snímke Michail Saakašvili. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 13. septembra (TASR) - Gruzínsky exprezident a bývalý guvernér ukrajinskej Odeskej oblasti Michail Saakašvili začína dnes cestu po ukrajinských regiónoch, počas ktorej chce získavať podporu pre svoju novú politickú stranu Hnutie nových síl. Podľa agentúry Ukrinform o tom informovala tlačová služba hnutia.Prvou zastávkou Saakašviliho cesty po Ukrajine bude dnes večer mesto Černovice. Vydá sa tam z Ľvova, kde má dnes zavítať na knižný veľtrh.Saakašvili, ktorý bol v júli zbavený ukrajinského občianstva a nemá ani gruzínske, sa uplynulú nedeľu za pomoci svojich stúpencov dostal z Poľska na územie Ukrajiny. Okolnosťami jeho vstupu na ukrajinské územie sa zaoberá polícia, ktorá vedie vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania štyroch trestných činov, okrem iného zo zorganizovania ilegálneho prechodu hranice a kladenia odporu polícii.Spôsob Saakašviliho návratu označili mnohí ukrajinskí politici vrátane prezidenta Petra Porošenka za trestný čin. Saakašvili to však odmietol a tvrdí, že je pripravený domáhať sa pred súdom priznania ukrajinského občianstva.Saakašviliho advokát medzičasom oficiálne požiadal Migračnú službu Ukrajiny, aby jeho mandantovi udelila štatút osoby, ktorá potrebuje dodatočnú ochranu štátu. Chce tak zabrániť vydaniu Saakašviliho z Ukrajiny do Gruzínska, kde voči exprezidentovi vzniesli viaceré obvinenia.Ku kauze Saakašvili sa vyjadril aj osobitný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pre Ukrajinu Kurt Volker, podľa ktorého by Porošenko mal dať Saakašvilimu šancu, aby záležitosť so svojím ukrajinským občianstvom vyriešil na súde. Samotnému Porošenkovi odporučil, aby k tomuto prípadu pristupoval "menej dramaticky" a radšej sa venoval záležitostiam spravovania štátu a boju proti korupcii.Volkerovo vyhlásenie sa objavilo ako interview na Saakašviliho facebookovej stránke. Zo záznamu nie je jasné, kedy rozhovor vznikol a kto kládol otázky.