Saakašvili:Podnetom pre protest v Tbilisi boli demonštrácie v Arménsku

Michail Saakašvili, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tbilisi 14. mája (TASR) - Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili priznal, že počas výkonu funkcie hlavy štátu sa dopustil chýb, a preto sa chce vrátiť do vlasti a napraviť ich.Uviedol to v noci na pondelok v rozhovore pre televíziu Rustavi-2. Rozhovor sa uskutočnil prostredníctvom telemostu z Holandska, kde Saakašvili žije po vyhostení z Ukrajiny.Ako informovala agentúra Interfax, Saakašvili takto reagoval na víkendové protesty mládeže v Tbilisi, ktorá sa takto domáhala liberalizácie drogovej politiky v krajine. Protesty sa konali po piatkovej razii polície v dvoch nočných kluboch v Tbilisi. Pouličné protesty mali búrlivý priebeh. Situáciu sa však po čase podarilo upokojiť aj vďaka rokovaniu zástupcov demonštrantov s ministrom vnútra.Podľa Saakašviliho tieto protesty mladých Gruzíncov súvisia s oveľaktoré v krajine vznikli ako dôsledokmiliardára Bidzinu Ivanišviliho.Saakašvili poukázal na to, že v súčasnosti je v GruzínskuExistuje aj množstvo ďalších sociálnych problémov, ktoré Ivanišviliho vláda nerieši.Televízia sa Saakašviliho pýtala, či za tento stav nenesie určitý diel zodpovednosti aj on sám, keďže za svojho pôsobenia v úrade prezidenta likvidoval opozíciu a uľahčil tak vstup oligarchu Ivanišviliho do politiky.Exprezident vo svojej odpovedi priznal, že k zmene moci v Gruzínsku došlo ajdodal Saakašvili s tým, že počas jeho pôsobenia sa Gruzínsko ako krajina rozvíjalo a na väčšine postov v štátnej správe pôsobili mladí ľudia.priznal Saakašvili.Vyslovil tiež predpoklad, že impulzom pre najnovšie protesty v Gruzínsku boli nedávne udalosti v Arménsku, kde práveVoči Saakašvilimu sa v Gruzínsku vedie vyšetrovanie v niekoľkých trestných veciach. Exprezident sa už viackrát vyjadril, že má v úmysle vrátiť sa do Gruzínska.