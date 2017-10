Saakašvili požiadal na Ukrajine o ochranu pred vydaním do Gruzínska

Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili poskytuje rozhovor novinárom, archívna snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 3. októbra (TASR) - Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili, ktorý sa v septembri vrátil na Ukrajinu, požiadal tamojšie orgány o poskytnutiepred prípadným vydaním do Gruzínska, kde čelí viacerým obvineniam. Agentúre DPA to dnes potvrdil jeho právny zástupca Markijan Halabala.Niektoré médiá predtým uviedli, že Saakašvili požiadal na Ukrajine o politický azyl, podľa Halabalu však ukrajinské právo takýto pojem nepozná. Dodal, že požadovaná ochrana je analogickým opatrením.Saakašvilimu, ktorý bol v júli zbavený ukrajinského občianstva a nie je už ani občanom Gruzínska, sa podarilo 10. septembra za pomoci svojich stúpencov dostať z Poľska naspäť na územie Ukrajiny. Okolnosťami jeho vstupu na ukrajinské územie sa zaoberá polícia.Saakašvili bol prezidentom Gruzínska od januára 2004 do novembra 2007 a od januára 2008 do novembra 2013, keď niekoľko dní pred ukončením svojho mandátu z Gruzínska odcestoval a následne žil v USA a na Ukrajine.V roku 2014 voči Saakašvilimu v Gruzínsku vzniesli obvinenia zo sprenevery rozpočtových prostriedkov v odhadovanej výške päť miliónov dolárov. Spolu s bývalým premiérom Vanom Merabišvilim ho obvinili aj z organizovania fyzického útoku na exposlanca Valerija Gelašviliho z roku 2005. Okrem toho Saakašvili čelí obvineniu zo zneužitia právomocí v súvislosti s potlačením protestov v roku 2007, raziou v televízii Imedi a nadobudnutím majetku.