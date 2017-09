Saakašvili sa chce vrátiť na Ukrajinu bez štátnej príslušnosti

Na archívnej snímke Michail Saakašvili Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 9. septembra (TASR) - Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili potvrdil, že sa cez víkend pokúsi vrátiť na Ukrajinu, aj keď mu tamojší líder Petro Porošenko ešte v júli odobral ukrajinské štátne občianstvo, čím sa stal osobou bez štátnej príslušnosti.Podľa vyjadrenia, ktoré priniesla agentúra AP, Saakašvili plánuje v nedeľu vycestovať na poľsko-ukrajinskú hranicu, aby sa vrátil "domov", a to bez ohľadu na neplatnosť jeho ukrajinského i gruzínskeho pasu.priznal pred novinármi vo Varšave s tým, že sa nechce zmieriť s danými okolnosťami.Saakašvili si udržiava dobré vzťahy s Poľskom, keďže si bol blízky s niekdajším poľským prezidentom Lechom Kaczyňským, ktorého brat Jaroslaw stojí na čele súčasnej vládnucej strany.Migračný úrad v Kyjeve informoval v júli o odobratí občianstva Saakašvilimu s poukázaním na získanie nešpecifikovaných dokumentov z Gruzínska. To svojmu exprezidentovi odobralo občianstvo ešte v roku 2015, keď bol vymenovaný za gubernátora ukrajinskej Odeskej oblasti.Funkciu gubernátora Saakašvili na Ukrajine zastával do novembra 2016, keď podal demisiu kvôli údajným prekážkam v boji proti korupcii. Následne oznámil aj ukončenie spolupráce s prezidentom Porošenkom a založenie novej politickej strany s cieľom usporiadať predčasné voľby.Gruzínske orgány požadujú vydanie Saakašviliho do vlasti, aby čelil obvineniam v súvislosti so zásahmi proti demonštrantom a jednej zo súkromných televíznych staníc v období, keď bol vo funkcii hlavy štátu.