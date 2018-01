Saakašviliho odsúdili v Gruzínsku v neprítomnosti na tri roky väzenia

Na archívnej snímke Michail Saakašvili. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tbilisi 5. januára (TASR) - Súd v Gruzínsku odsúdil v piatok bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho v neprítomnosti na tri roky väzenia za zneužitie úradných právomocí, keď udelil milosť štyrom policajtom usvedčeným z vraždy bankára.Saakašvili, ktorý bol prezidentom Gruzínska v rokoch 2004-2013, opustil krajinu, keď sa skončilo jeho druhé funkčné obdobie, a nakoniec odišiel na Ukrajinu. Tam ho vymenovali za gubernátora Odeskej oblasti. V roku 2016 z tohto úradu odstúpil a stal sa tvrdým kritikom ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Ukrajinský líder vlani zbavil Saakašviliho občianstva, keď bol exgubernátor v zahraničí; Saakašvili sa však v septembri vrátil na Ukrajinu a viedol sériu protestov proti vláde aj Porošenkovi.Saakašviliho odsúdil súd v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi. Gruzínsko žiadalo o vydanie Saakašviliho do vlasti, ale Ukrajina to zamietla.Verdikt "je úplne protizákonný, protirečí všetkým medzinárodným a národným normám aj zdravému rozumu", napísal Saakašvili v piatok na Facebooku.dodal.Politike v Gruzínsku dominujú sily združené okolo strany Gruzínsky sen, ktorá sa vytvorila ako opozícia voči Saakašvilimu.Rozsudok nad Saakašvilim sa týka prípadu z januára 2006, keď bol na smrť zbitý 28-ročný gruzínsky bankár Sandro Girgvliani. Jeho telo našli ráno po tom, čo sa zaplietol do hádky s predstaviteľmi ministerstva vnútra v tbiliskej kaviarni. Kritici tvrdia, že vyšetrovanie vraždy prebiehalo nedbalo a pomaly. Saakašvili bol blízkym kolegom vtedajšieho ministra vnútra Vana Merabišviliho.