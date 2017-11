Saakašvilimu na Ukrajine znova odmietli udeliť štatút utečenca

Bývalý gruzínsky prezident a gubernátor ukrajinskej Odeskej oblasti Michail Saakašvili. Foto: TASR Foto: TASR

Kyjev 2. novembra (TASR) - Ukrajinská migračná služba zamietla druhýkrát po sebe žiadosť bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho o udelenie štatútu utečenca. Podľa agentúry DPA o tom informovala v stredu televízna stanica Espreso TV blízka ukrajinskej vláde, ktorá sa odvolala na úradné dokumenty.Zamietnutie bolo zdôvodnené tým, že Saakašvilimu v rodnom Gruzínsku nehrozí politické prenasledovanie, mučenie či trest smrti. Podľa Espreso TV bola predmetná žiadosť podaná iba deň predtým a žiadateľ sa môže proti rozhodnutiu odvolať.Prvú Saakašviliho žiadosť o udelenie štatútu utečenca na Ukrajine tamojšia migračná služba zamietla ešte 24. októbra. Exprezidentovi tak hrozí vydanie do Gruzínska, kde je stíhaný pre údajné zneužitie moci a nezodpovedné nakladanie s verejnými prostriedkami.Saakašvilimu, ktorý bol zbavený ukrajinského občianstva a nie je už ani občanom Gruzínska, sa podarilo 10. septembra za pomoci svojich stúpencov dostať z Poľska naspäť na územie Ukrajiny. Okolnosťami jeho vstupu na ukrajinské územie sa zaoberá polícia.Migračný úrad v Kyjeve informoval v júli o odobratí ukrajinského občianstva Saakašvilimu s poukázaním na získanie nešpecifikovaných dokumentov z Gruzínska. To svojmu exprezidentovi odobralo občianstvo ešte v roku 2015, keď bol vymenovaný za gubernátora ukrajinskej Odeskej oblasti. Túto funkciu Saakašvili na Ukrajine zastával do novembra 2016, keď podal demisiu kvôli údajným prekážkam v boji proti korupcii.