Sabinov chce obnoviť vnútroblok na Komenského ulici aj s nápadmi ľudí

Sabinov 25. júla (TASR) – Mesto Sabinov zverejnilo na svojom portáli výzvu adresovanú širokej verejnosti, ktorá sa môže zapojiť do vytvorenia konečnej podoby sídliskového vnútrobloku na ulici Komenského. Termín podávania návrhov na doplnenie územia je do pondelka 31. júla. Občania môžu svoje podnety posielať emailom na Mestský úrad v Sabinove - referát pre rozvoj mesta alebo priamo poslancom mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo dva. Kontakty sú zverejnené na webstránke mesta aj s textom výzvy.Mesto Sabinov sa chce uchádzať o dotáciu na projekt zameraný na zveľaďovanie sídliskových vnútroblokov. Podľa podmienok výzvy radnica spracovala prvotnú štúdiu. Podľa predbežného návrhu revitalizácia vnútrobloku by mala obsahovať prečistenie a úpravu existujúcich stromov a kríkov. Vytvorenie novej spevnej plochy, na ktorej by sa rozšírilo detské ihrisko a doplnilo o nové prvky. V skultivovanom priestore by mali pribudnúť chodníky a nová zeleň.Obyvatelia tejto časti mesta majú záujem aj o vytvorenie relaxačnej zóny pre tínedžerov a dospelých. Chcú vhodne do medziblokového priestoru zakomponovať workoutové ihrisko pre všetky vekové kategórie, ktoré slúži na vyvíjanie fyzických aktivít. Aj tu by sa mala plocha rozšíriť o novú zeleň a cestičky pre peších. Pribudnúť by mali aj lavičky, stojany na bicykle a smetné koše.Vizualizácia územia je prístupná na webstránke mesta.