Šachista Kasparov sa po 12 rokoch vracia do profesionálneho diania

Garri Kasparov, archívne foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

New York 6. júla (TASR) - Ruský veľmajster Garry Kasparov sa po dvanásťročnej odmlke vracia do profesionálneho šachu. Predstaví sa na augustovom turnaji v rapide a bleskovom šachu v americkom St. Louis, kde štartujú aj Rus Sergej Karjakin či Američania Hikaru Nakamura a Fabiano Caruana.Na podujatí s dotáciou 150.000 dolárov sa nezúčastní úradujúci majster sveta Magnus Carlsen z Nórska, ktorého Kasparov v minulosti koučoval. Práve Karjakin podľahol Carlsenovi v uplynulom súboji o titul svetového šampióna.napísal Kasparov na twitteri.Do širokého povedomia sa zapísala jeho hra z 11. mája 1997. Ako prvý majster sveta podľahol počítaču pri použití turnajových pravidiel. Víťazstvo dosiahol šachový superpočítač Deep Blue od IBM. Kasparov však neveril, že hral výlučne proti stroju. Tvrdil, že v niektorých ťahoch umelého protivníka videl hlbokú inteligenciu a kreativitu, charakteristickú výhradne pre človeka. Tím IBM podľa neho podvádzal a počítaču počas hry pomáhal.O tri roky neskôr prišiel o titul svetového šampióna prehrou s krajanom Vladimirom Kramnikom. Ten eliminoval jeho útočnú hru otvorením zvaným Berlínska obrana. V roku 2005 ukončil profesionálnu kariéru, skončila sa tak jeho rekordná dvadsaťročná éra na čele svetového rebríčka. Následne sa venoval autorskej i politickej činnosti.citoval Kasparova web The Telegraph.