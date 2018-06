Šachisti z ôsmich krajín Európy sa stretnú na tábore V4 Liptov 2018

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Liptovský Mikuláš 18. júna (TASR) - Milovníci kráľovskej hry z ôsmich európskych krajín sa koncom týždňa stretnú v Liptovskom Mikuláši, aby porovnali svoje majstrovstvo v rámci Medzinárodného šachového tábora V4 Liptov 2018. V dňoch 22. až 27. júna bude šachová mládež nielen súťažiť, ale i upevňovať priateľstvá.informoval riaditeľ turnajov Juraj Ivan.Doplnil, že v hlavnom turnaji bude súťažiť sedemnásť štvorčlenných družstiev. V turnaji A si zahrajú mládežnícke družstvá, ktoré budú zložené z dvoch šachistov kategórie U18, jedného šachistu U16 a dievčaťa z kategórie U18. V turnaji B - Fide Open si zmerajú sily jednotlivci - chlapci a dievčatá do 15 rokov a v turnaji C - Fide Open jednotlivci - chlapci a dievčatá do 11 rokov.Organizátori v rámci podujatia nevynechajú ani Živý šach. V dobovom oblečení vystúpia aj deti, a to nielen zo Slovenska.pripomenul Ivan.Medzinárodný šachový tábor V4 Liptov 2018 organizuje Liptovský šachový zväz - Liptovská šachová škola vďaka podpore z výzvy Visegrad Grant Vyšehradského fondu. Partnermi projektu sú zahraničné šachové oddiely a školy z Krakova, Jastrzebieho, Opavy, Frýdku-Místku a Budapešti. Záštitu nad podujatím prevezme primátor Ján Blcháč, partnerom je aj mesto Liptovský Mikuláš.