Šachistka Derakhshaniová bude po vyhadzove z Iránu reprezentovať USA

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 2. októbra (TASR) - Iránska šachistka Dorsa Derakhshaniová, ktorú vyhodili z reprezentácie a zakázali jej hrať v krajine za to, že sa počas turnaja na Gibraltáre ukázala bez hidžábu, sa stala členkou tímu USA.Informáciu priniesla iránska tlačová agentúra ISNA s dodatkom, že Derakhshaniová ako prvá iránska šachistka posilnila krajinu odvekých rivalov.Deväťnásťročná Derakhshaniová, ktorá študuje v Španielsku, si počas šachového zápasu nezakryla hlavu hidžábom ani tradičnou šatkou na hlavu, čo bolo zámienkou pre jej prepustenie z národného tímu. Iránske ženy sú povinné mať na verejnosti zahalenú hlavu a dlhé rukávy a platí to aj počas športových zápolení.Jej mladší brat Borna sa na šachovom festivale Tradewise Gibraltar Chess objavil tiež a dopadol rovnako ako jeho sestra. Trest dostal 15-ročný Borna za to, že hral proti Izraelčanovi Alexandrovi Huzmanovi. Irán totiž štát Izrael nikdy oficiálne neuznal.