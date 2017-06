SADA bojuje proti dopingu, najviac testov absolvovali Sagan a Tóth

Z tlačovej konferencie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (SADA) 12. júna 2017 v Bratislave. Na snímke zľava riaditeľka SADA Žaneta Csáderová, antidopingový komisár Ľubomír Gulán, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov Norbert Javorčík, plážová volejbalistka Dominika Nestarcová a vodný slalomár Matej Beňuš. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Užívanie dopingu už dlhé roky patrí medzi hlavné problémy športu na celom svete. Na Slovensku boj proti zakázaným podporným látkam zastrešuje Antidopingová agentúra Slovenskej Republiky (SADA). Tá vlani vykonala viac ako 500 odberov. Porušenia antidopingových pravidiel sa v roku 2016 dopustili piati slovenskí športovci, dva prípady sú ešte v štádiu riešenia.SADA sa vlani sústredila najmä na mimosúťažné testovanie vrcholových športovcov pred olympijskými hrami v Riu de Janeiro, futbalovej reprezentácie pred EURO 2016, ako aj na súťažné a mimosúťažné testovanie rizikových športov. Agentúra z roka na rok zvyšuje počet odberov moču. V roku 2014 to bolo 387, o rok neskôr 432 a vlani 508.bilancovala vlaňajší rok riaditeľka SADA Žaneta Csáderová.Odbery moču vykonali v jednotlivých športoch nasledovne (top 10): futbal 49, atletika 44, plávanie 28, rýchlostná kanoistika 21, ľadový hokej 18, kulturistika a fitnes 18, zápasenie 14, vodný slalom 11, box 11, športová streľba 9. Najčastejšie testovanými boli tí najlepší - dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan (39 odberov) a olympijský šampión v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth (10).SADA postupne získava skúsenosti aj s odbermi krvi a vytvára zázemie pre ich zvyšovanie. V roku 2016 sa mierne zvýšil počet odberov pre potreby biologického pasu športovca (ABP) i na zistenie rastového hormónu (GH). Spolu takýchto odberov agentúra vykonala 25.Porušenia antidopingových pravidiel sa vlani na Slovensku dopustili hráči ľadového hokeja, kulturista a športovci naturálnej kulturistiky - celkovo išlo o päť prípadov. Dva prípady, v boxe a zápasení, sú ešte v štádiu vyšetrovania. Z pohľadu užívania zakázaných látok boli nájdené kanabinoidy, anabolické látky, hormonálne a metabolické modulátory a peptidové hormóny. Medzi porušenia antidopingových pravidiel patria aj odmietnutie dopingovej kontroly alebo manipulácia so vzorkami.Lekár a antidopingový komisár MUDr. Ľubomír Gulan upozornil, že pre užívanie spoločenských drog sú najviac rizikové kolektív a mládež.uviedol Gulan.V roku 2016 bol nosnou časťou zakázaných látok a ich vzťahu k liekom registrovaným na Slovensku projekt zázemia databázy (www.zakazanelatky.sk). Prostredníctvom projektu si môžu športovci vyhľadať liek a overiť prítomnosť zakázanej látky. Väčšina odkonzultovaných liekov pracovníkmi SADA neobsahovala zakázanú látku, v niektorých prípadoch boli odporučené zmeny medikácie. Vlani agentúra udelila jednu terapeutickú výnimku pre zakázanú látku vilanterol.Dôležité poslanie SADA je aj poskytovanie informácií, výchovná, poradenská a osvetová činnosť v súvislosti s bojom proti dopingu. Mladí športovci by si mali čo najskôr uvedomiť, že prípadné užívanie zakázaných látok môže negatívne ovplyvniť celú ich kariéru. Agentúra pripravila prednášku o rizikách dopingu aj pre slovenských hokejistov do 18 rokov, ktorí sa v úvode roka pripravovali na MS svojej vekovej kategórie v Poprade a Spišskej Novej Vsi.zdôraznil tréner SR 18 Norbert Javorčík.V boji proti dopingu pomáha aj systém ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System – Antidopingový správny a riadiaci systém). Ide o internetový databázový systém zriadený Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA). Okrem iného poskytuje informácie o jednotlivých športovcoch, ich miestach pobytu, antidopingových kontrolách, terapeutických výnimkách (TUE) a prípadných sankciách voči športovcom. ADA SR Národný register pre testovanie priebežne aktualizuje. V koordinácii s národnými zväzmi je v ňom aktuálne zaradených 122 reprezentantov v 47 športoch a disciplínach z 26 zväzov a federácií. Vzhľadom na snahu znížiť celkový počet športovcov zaradených v tomto registri a systéme ADAMS predstavuje počet aktuálne zaradených športovcov - od januára 2016 - pokles o 13,5 percenta.Strieborný singlkanoista vo vodnom slalome z OH v Riu Matej Beňuš tvrdí, že športovci musia pozorne sledovať informácie ohľadom zakázaných látok a dbať na presné zapisovanie do systému ADAMS.vyjadril sa Beňuš.Novinka je, že aj športovci môžu dať spätnú väzbu na antidopingových komisárov. Iniciatíva vyšla od SADA a cieľ je skvalitnenie činnosti agentúry vzhľadom na ISO štandardy. Testovaných sa pýtajú, či neboli porušené ich práva, prípadné etické záležitosti, ide o tzv. "dotazníky spokojnosti".