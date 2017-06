SAE budú trestať sympatie ku Kataru, Trump zdôraznil nutnosť jednoty

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 7. júna (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) zakázali svojim občanom vyjadrovanie podpory Kataru. Každého porušovateľa tohto nariadenia budú trestať odňatím slobody do 15 rokov. S odvolaním sa na úrad generálneho prokurátora SAE o tom dnes informoval denník Gulf News a panarabská televízna stanica al-Arabíja.Okrem väzenia narušiteľom hrozí aj pokuta vo výške najmenej 500.000 dirhamov (približne 122.000 eur), dodala agentúra Reuters.Spomínané arabské médiá citovali vyhlásenia generálneho prokurátora Hamada Sajfa Šamsího, ktorý upozornil, že "prísne a rozhodné opatrenia budú podniknuté voči tým, ktorí vyjadrujú Kataru solidaritu alebo k nemu pristupujú neobjektívne". Prísny postih čaká aj tých, ktorí "vystupujú proti pozícii SAE, a to buď na sociálnych sieťach, alebo v akejkoľvek inej písomnej, vizuálnej či verbálnej forme".Bahrajn, Egypt, Jemen, Saudská Arábia a SAE, ako aj Maldivy, prerušili v pondelok svoje diplomatické styky s Katarom a zaviedli voči tejto krajine pozemnú, námornú i leteckú blokádu. Ako dôvod uviedli, že Katar podporuje radikálne islamistické skupiny a terorizmus v okolitom regióne a pestuje vzťahy s Iránom. Katar tieto obvinenia odmieta.Súčasná kríza je najhoršou svojho druhu v oblasti Perzského zálivu od vojny v roku 1991.Odkedy vypukol tento diplomatický konflikt, patrí medzi najdiskutovanejšie témy na sociálnych sieťach v arabčine. Do "vojny slov" o role Kataru v regióne sa zapojili aj tlačené a elektronické médiá v Perzskom zálive.K prerušeniu vzťahov s Katarom došlo necelé dva týždne po tom, ako sa americký prezident USA Donald Trump počas cesty po Blízkom východe stretol s približne 50 moslimskými lídrami. Schôdzka bola zameraná na partnerstvo v boji proti terorizmu.Trump v reakcii na najnovší vývoj síce schválil postoj štátov Blízkeho východu ku Kataru, ale neskôr v telefonickom rozhovore so saudskoarabským kráľom Salmánom zdôraznil potrebu jednoty v Perzskom zálive.napísal Trump. Doplnil, že "je dobré vidieť", že spomínané stretnutie s moslimskými lídrami "sa už vypláca", keďže krajiny Perzského zálivu sľúbili rozhodný postoj proti financovaniu extrémizmu. Trump zároveň vyjadril nádej, že izolovanie malého emirátu bude "možno začiatkom konca hrôzy terorizmu," uviedol Trump.