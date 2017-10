Sáenzová: Madrid dáva Barcelone do štvrtka čas podriadiť sa

Študenti podporujúci nezávislosť Katalánska skandujú počas protestného zhromaždenia v Barcelone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 16. októbra (TASR) - Podpredsedníčka španielskej vlády Soraya Sáenzová de Santamaría dnes vyhlásila, že katalánsky premiér Carles Puigdemont sa vyhol jednoznačnej odpovedi na žiadosť Madridu, aby jasne deklaroval, či vyhlásil nezávislosť Katalánska. Madrid teraz katalánskemu vedeniu dáva čas do štvrtka 10.00 h SELČ, aby sa vrátilo k rešpektovaniu španielskych zákonov. Informovala o tom agentúra AP.Podľa denníka la Vanguardia Sáenzová upozornila katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta, žeSpresnila tiež, že prípadné uplatnenie ústavného článku 155 nebudePuigdemont vo svojom dnes zverejnenom liste španielskemu premiérovi Marianovi Rajoyovi žiadal o pokračovanie dialógu medzi Barcelonou a Madridom.Sáenzová však dnes pred novinármi v Madride uviedla, že táto Puigdemontova výzva na dialóg je. Dodala, že miestom na diskusiu je španielsky parlament.Podľa Puigdemonta by sa dialóg Barcelony s Madridom mal uskutočniť v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov a katalánsky líder požiadal Rayoya o stretnutie v čo najkratšom možnom termíne. Puigdemont v liste oznamuje svoju ochotu pozastaviť na tieto dva mesiace mandát, ktorý mu bol zverený Kataláncami v referende o nezávislosti z 1. októbra.V liste Rajoyovi Puigdemont žiada od Madridu aj to, aby skoncoval s represiami voči ľudu a vláde Katalánska - podľa agentúry AP ide o predvolanie si štyroch predstaviteľov katalánskej polície a občianskych združení, ktorí sú podozriví z marenia práce španielskej polície pri prehľadávaní skladov a firiem v snahe nájsť propagačné materiály a hlasovacie lístky pripravované na referendum 1. októbra. Tieto razie mali za následok mohutné demonštrácie, ktoré sa konali 20. a 21. septembra v Barcelone.