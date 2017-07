Sagan a Bora protestujú proti vyradeniu: Cavendish vrazil do mňa

Na snímke Slovák Peter Sagan (Bora) po podpise na štartovú listinu pred štartom štvrtej etapy etapy cyklistických pretekov Tour de France z luxemburského Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu (207,5 km) 4. júla 2017. Jury pretekov dikvalifikovala Petra Sagana z pretekov Tour de France za zapríčinenie pádu Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte v cieli štvrtej etapy. Foto: TASR/AP Na snímke Slovák Peter Sagan (Bora) po podpise na štartovú listinu pred štartom štvrtej etapy etapy cyklistických pretekov Tour de France z luxemburského Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu (207,5 km) 4. júla 2017. Jury pretekov dikvalifikovala Petra Sagana z pretekov Tour de France za zapríčinenie pádu Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte v cieli štvrtej etapy. Foto: TASR/AP

Prečítajte si tiež:

Sagana vylúčili z Tour de France. Toto VIDEO dokazuje jeho nevinu



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vittel 5. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan a jeho tím Bora-Hansgrohe podali protest proti vylúčeniu dvojnásobného majstra sveta z tohtoročnej Tour de France. Jury pretekov ho diskvalifikovala za vrazenie do Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte utorkovej 4. etapy.Sagan približne 50 m pred cieľom etapy vystrčil lakeť, zasiahol vedľa neho šprintujúceho Cavendisha, ktorý vletel do ochrannej bariéry. Následne cez neho prepadli ďalší jazdci. Slovákovi, ktorý v cieli obsadil druhé miesto, najskôr za kolíziu udelili 30-sekundovú penalizáciu a odobrali mu 80 bodov. Pretekárska jury však neskôr rozhodla o úplnej diskvalifikácii. Podľa nej Sagan priamo zavinil Cavendishov pád.Sagan a vedenie Bora-Hansgrohe zverejnili v utorok krátko pred polnocou stanovisko, v ktorom protestujú proti diskvalifikácii. Oficiálny protest podľa pravidiel TdF nie je možný, rozhodnutia jury sú vo väčšine prípadov nezvratné. "Počas šprintu som nevedel, že Mark Cavendish je za mnou. Prichádzal z pravej strany a ja som sa držal v závese za Kristoffom. Cavendish mal veľkú rýchlosť a ja som jednoducho nemal čas uhnúť sa mu doľava. Vrazil do mňa a potom narazil do bariéry. Keď som sa v cieli dozvedel, že spadol, ihneď som vyrazil k jeho tímovému autobusu zistiť, ako na tom je. Sme priatelia a kolegovia v pelotóne, podobné kolízie nikdy nie sú pekné. Dúfam, že Mark bude čoskoro v poriadku," uviedol Sagan v stanovisku, ktoré zverejnil aj portál cyclingnews.com.Jury oznámila verdikt niekoľko hodín po finiši etapy na rýchlo zvolanej tlačovej konferencii v miestnom press centre. "Rozhodli sme sa vylúčiť Petra Sagana z Tour de France 2017 po búrlivom finiši vo Vitteli, kde svojím konaním ohrozil niekoľkých jazdcov, vrátane Marka Cavendisha a ďalších pretekárov, ktorí boli zapojení do pádu," citovala agentúra AP predsedu jury Philippa Mariena. "Aplikovali sme článok 12.104 o nesúmerných šprintoch, ktorý dovoľuje aj vylúčiť jazdca z pretekov a udeliť mu pokutu."Vedenie stajne Bora-Hansgrohe po oznámení jury stiahlo svojich jazdcov do tímového hotela a zakázalo im rozprávať sa s novinármi. Sagan zostal v hoteli a krátko pred polnocou spolu s tímom vydali vyššie uvedené stanovisko. Ďalšie stanovisko by mala Bora uverejniť pred štartom stredajšej piatej etapy.Cavendish utrpel po páde zlomeninu pravej lopatky a na Tour nebude pokračovať, oznámilo vedenie jeho stajne Dimension Data. "Som nesmierne sklamaný zo správ o zlomenine. Tím bol dnes neskutočný, odviedol presne to, čo sme chceli. Myslím si, že som bol v dobrej pozícii a mal som šancu vyhrať. No je smutné, že som nakoniec dopadol takto a musím opustiť Tour, preteky, okolo ktorých som postavil celú moju kariéru," uviedol Cavendish."Mark utrpel fraktúru pravej lopatky. Našťastie to v tejto fáze nevyžaduje žiadny chirurgický zákrok a najdôležitejšie je, že neprišlo k poškodeniu nervov," povedal doktor tímu Adrian Rotunno.Okrem dopingových prípadov je diskvalifikácia na Tour zriedkavá, informuje agentúra AP. Jury pretekov sa v roku 2010 rozhodla vylúčiť Austrálčana Marka Renshawa za jeho hlavičku do súpera, ktorou v špurte "uvoľnil" cestu za triumfom svojmu tímovému kolegovi Cavendishovi v 11. etape s cieľom v Bourg-Les-Valence.