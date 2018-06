Sagan chce ďalší zelený dres, no odkazuje: Nemusím si nič dokazovať

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan počas tlačovej konferencie pred spoločnými majstrovstvami Česka a Slovenska v cestnej cyklistike 23. júna 2018 v Plzni. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Plzeň 23. júna (TASR) - Peter Sagan chce na tohtoročnej Tour de France opäť získať zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Vlani prišiel o šancu po kontroverznom vylúčení z prestížnych pretekov. Na otázku, či má o to väčšiu motiváciu, v sobotu odpovedal, že si nepotrebuje nič dokazovať, ale spraví pre to čo najviac.Trojnásobný majster sveta zvolil pred TdF už klasickú prípravu. Absolvoval "etapáky" Okolo Kalifornie a Švajčiarska a generálka ho čakala v nedeľu na pretekoch s hromadným štartom na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Plzni. Mierne sa zmenil len záver prípravy, keďže Tour odštartuje tento rok o týždeň neskôr 7. júla v Noirmoutier-en-l'Île.povedal.Dvadsaťosemročný pretekár stajne Bora-Hansgrohe mal vlani šancu na zisk šiesteho zeleného dresu v rade a vyrovnanie rekordu Nemca Erika Zabela, no organizátori ho po 4. etape vylúčili. Vinili ho z toho, že spôsobil pád Marka Cavendisha, no nakoniec sa obe strany zhodli, že išlo o nešťastnú nehodu.uviedol.V nedeľňajšej generálke v Plzni si nedával konkrétne ciele, no chcel by, aby titul šampióna získal niekto z trojice Bory. V jej drese zabojuje aj jeho brat a dvojnásobný obhajca triumfu Juraj a Michael Kolář.povedal.V sobotu si už vyskúšal samotnú trať a potom sa nečakane predviedol aj fanúšikom.dodal.