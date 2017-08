Sagan druhý v 5. etape aj priebežnom poradí BinckBank Tour

Na snímke Slovák Peter Sagan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sittard-Geleen 11. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhú priečku v piatkovej 5. etape pretekov BinckBank Tour a rovnaké miesto mu patrí aj v priebežnom poradí. Tesne mu ušlo jubilejné sté víťazstvo v profesionálnej kariére, keď ho zdolal jedine domáci Holanďan Lars Boom. Práve ten sa po problémoch Švajčiara Stefana Künga posunul tiež na čelo celkovej klasifikácie.Do posledného okruhu 167,3-kilometrovej etapy v okolí holandského mesta Sittard-Geleen, ktorá bola menšou verziou Amstel Gold Race, vstúpil sedemčlenný únik s vyše minútovým náskokom. Saganov tím Bora-Hansgrohe sa držal v hĺbke pelotónu, priebežný líder Küng bol po defekte 32 kilometrov do cieľa tridsať sekúnd za hlavným poľom. Slovákovi pomáhal kolega z tímu Bora-Hansgroge Marcus Burghardt, Sagan v modrom drese vedúceho muža bodovacej súťaže zvýšil tempo prvým náznakom útoku 10,5 kilometra pred finišom. Snažil sa roztrhnúť skupinu, v ktorej bol napríklad víťaz tohtoročného Gira Tom Dumoulin, ale nie Küng. Bojovalo sa tak aj o celkové poradie.Dvojnásobný majster sveta nemal s kým spolupracovať, preto opäť nastúpil šesť kilometrov pred páskou. Potom atakoval Sep Vanmarcke, Sagan ho musel stiahnuť sám. To využil Boom, ktorý sa umne odpútal a dotiahol etapu do zdarného konca. Sagan prekonal v špurte o druhú pozíciu Grega Van Avermaeta.