Sagan finišoval v 2. etape TdF na desiatom mieste, vyhral Kittel

Slovenský cyklista Peter Sagan (uprostred) počas 2. etapy cyklistických pretekov Tour de France z nemeckého Düsseldorfu do belgického Liege 2. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liege 2. júla (TASR) - Nemecký cyklista Marcel Kittel zvíťazil v nedeľňajšej 2. etape pretekov Tour de France. Jazdec stajne Quick-Step Floors sa presadil v záverečnom hromadnom špurte 203,5 km dlhej trate z nemeckého Düsseldorfu do belgického Liege. Na druhej priečke finišoval Francúz Arnaud Démare z FDJ a tretí skončil Andre Greipel z tímu Lotto–Soudal. Slovenský pretekár Peter Sagan obsadil 10. priečku v rovnakom čase ako líder. Na čele celkového poradia zostal víťaz úvodnej etapy Geraint Thomas z Veľkej Británie.povedal víťaz.Organizátori pripravili na nedeľu rovinatú etapu vhodnú pre špurtérov s jednou vrchárskou prémiou, no len 4. kategórie, takže nemohla výraznejšie ovplyvniť výsledky. Pretekárom však podmienky komplikoval opäť dážď, ktorý sa podpísal pod viacero pádov. Ihneď po štarte sa z pelotónu odpútala štvorica Thomas Boudat (Direct Energie), Laurent Pichon (Fortuneo-Oscaro), Taylor Phinney (Cannondale-Drapac) a Yoann Offredo (Wanty-Gobert), ktorí si po pár kilometroch vypracovali vyše trojminútový náskok. Ten po 70 odjazdených kilometroch klesol na dve minúty. Jedinú rýchlostnú prémiu v etape vyhral Boudat, v špurte pelotónu bol najlepší Kristoff, P. Sagan skončil deviaty.Sto km pred koncom bol náskok unikajúcej štvorice približne 2:45 minúty, 40 km pred cieľom už len minúta. Približne 30 km pred koncom prišlo k hromadnému pádu, do ktorého sa zaplietli aj favoriti na celkové poradie Froome a Bardet, ale rýchlo nasadli späť na bicykle a pokračovali. V páde však bolo viacero pretekárov Sky. V záver boli na čele už len Phinney a Offredo, ale pelotón ich rýchlo dobiehal a všetko smerovalo k hromadnému špurtu. V ňom mal najviac síl Kittel, ktorý na druhú priečku odsunul Démarea. P. Sagan bol dlho na dobrej tretej pozícii, ale v závere nemal miesto na útok a finišoval na desiatom mieste.