Sagan nepridal druhé víťazstvo. V 2. etape Okolo Poľska skončil ôsmy

Na snímke Slovák Peter Sagan (Bora) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Katovice 30. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan nepridal v nedeľu druhé víťazstvo na 74. ročníku pretekov Okolo Poľska. V druhej etape, ktorá merala 142 kilometrov a viedla z mesta Tarnowskie Góry do Katovíc, nezopakoval triumf zo soboty a skončil na ôsmej priečke. Uspel Talian Sacha Modolo (SAE Team Emirates) pred Dannym van Poppelom a Maxom Walscheidom.Aj nedeľná etapa favorizovala špurtérov. Saganov tím Bora-Hansgrohe počas nej udával tempo na čele pelotónu spoločne so zoskupením Orica-Scott, za ktoré súťaží austrálsky konkurent dvojnásobného majstra sveta Caleb Ewan. Posledný v úniku zostal domáci Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice), toho pohltil hlavný balík 38 kilometrov pred cieľom. Vzápätí vyrazil ďalší Poliak Pawel Bernas, ale ani jeho snaženie neviedlo do víťazného konca.Očakávania sa tak naplnili a rozhodovalo sa v hromadnom dojazde. Sagan mal ešte dva okruhy pred finišom výhodnú pozíciu blízko čela pelotónu, ale on ani Ewan sa v špurte nepresadili výraznejšie dopredu. Holanďan Van Poppel z tímu Sky sa posunul na vedúcu priečku priebežného poradia pred Sagana, Slovák na druhom poste má rovnaký čas.