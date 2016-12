Sagan nie je Športovec roka, slovenskou jednotkou zlatý Tóth

V kategórii kolektívov sa z víťazstva teší štvorkajak rýchlostných kanoistov v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka.BRATISLAVA 22. decembra - Titul slovenský Športovec roka 2016 v tradičnej ankete Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov získal olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth.Druhý skončil už dvojnásobný cyklistický majster sveta v cestných pretekoch s hromadným štartom Peter Sagan. Tretia priečka na pomyselných stupňoch víťazov patrí tenistke Dominike Cibulkovej, víťazke majstrovského turnaja WTA Finals. Víťaz Tóth a celkovo druhý Sagan si vymenili svoje pozície spred roka.V kategórii kolektívov sa z víťazstva teší štvorkajak rýchlostných kanoistov v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka, ktorý si vypádloval striebro na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Druhé miesto obsadili futbaloví reprezentanti SR, osemfinalisti na majstrovstvách Európy vo Francúzsku. Tretí skončili ich mladší kolegovia z reprezentácie do 21 rokov, ktorí si vybojovali postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v tejto vekovej kategórii do Poľska.Za Športovú legendu 2016 na slávnosti, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok večer už tradične v činohernej sále novej budovy Slovenského národného divadla (priamy prenos zo slávnosti odvysielala RTVS), vyhlásili najúspešnejšiu športovú gymnastku v slovenskej histórii Mariannu Némethovú-Krajčírovú. Po druhý raz vyhlásili aj Paralympionika roka, ktorým sa stala dvojnásobná paralympijská šampiónka v športovej streľbe z Ria de Janeiro Veronika Vadovičová.Divácku anketu o najpopulárnejšieho športovca roka v internetovom hlasovaní vyhral Peter Sagan.V roku 2016 mali športoví novinári náročnú úlohu vyberať z množstva vynikajúcich výsledkov slovenských športovcov na popredných svetových podujatiach vrátane olympijských hier či majstrovstiev sveta. Napokon sa hlavným laureátom ankety stal po prvý raz v histórii chodec Matej Tóth, ktorý získal 1151 bodov.Objavil sa na všetkých hlasovacích lístkoch. Až 69-krát ho novinári zaradili na prvé miesto a len na jednom lístku chýbal v elitnej trojke. Tóth je v najlepšej desiatke športovcov Slovenska štvrtý raz za sebou, v roku 2013 skončil ôsmy, predvlani šiesty a vlani druhý.

Olympijský šampión z Ria de Janeiro Tóth odsunul na druhé miesto cyklistu Petra Sagana, ktorý svoju najúspešnejšiu sezónu v kariére vyšperkoval titulom majstra Európy, obhajobou titulu majstra sveta a tiež triumfom v koncoročnom poradí rebríčka WorldTour. Sagan získal 1076 bodov a 48-krát sa ocitol na prvom mieste. Pätnásťkrát ho však zaradili mimo najlepších troch a to bol zrejme rozhodujúci faktor, prečo skončil "len" druhý.

Šampiónka WTA Finals Dominika Cibulková ako jediná ako-tak dokázala bodovo konkurovať dvojici Tóth - Sagan, napokon získala od novinárov 934 hlasov, pričom štyria hlasujúci ju zaradili na 1. miesto. V prvej desiatke ankety je už po piaty raz. Doteraz najlepšie skončila tretia v roku 2014, v rokoch 2009 aj 2011 bola siedma a v roku 2008 ôsma.

Piata žena svetového rebríčka WTA Cibulková jednoznačne zdolala bratrancov Ladislava a Petra Škantárovcov, ktorým ani zlatá olympijská medaila vo vodnoslalomárskej kategórii C2 nepomohla na vyššie ako štvrté miesto. Získali 888 bodov a na jednom lístku sa objavili ako víťazi. Je to ich premiéra v najlepšej desiatke ankety. Aj piata priečka patrí medailistovi z OH z divokej vody - Matej Beňuš si v riodejaneirskom parku Deodoro vybojoval striebro v C1.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Šiesta je slalomová stálica Veronika Velez-Zuzulová, ktorá "obhájila" umiestnenie spred roka, hoci má za sebou najlepšiu sezónu v kariére vyšperkovanú dvomi víťazstvami v slalome v rakúskom Flachau a celkovým druhým miestom v hodnotení najtočivejšej disciplíny vo Svetovom pohári. Siedmy skončil futbalista Marek Hamšík, ktorý je dlhé roky kľúčovou postavou talianskeho SSC Neapol a slovenskej reprezentácie. Bez Hamšíkovho krásneho gólu do siete Rusov by zrejme Slováci nepostúpili do osemfinále majstrovstiev Európy vo Francúzsku.Ôsme miesto zostalo pre motocyklistu Štefana Svitka. Na Rely Dakar 2016 dosiahol najlepší slovenský výsledok v histórii, keď sa po piatych miestach z rokov 2012 a 2015 ako prvý Slovák prebojoval na stupeň víťazov - skončil druhý. Deviaty skončil hokejista Marián Hossa, ktorý v najťažšej súťaži na svete NHL prekonal hranicu 500 gólov. Do najlepšej desiatky sa po prvý raz posunula aj slalomárka Petra Vlhová, ktorá sa v roku 2016 etablovala v absolútnej slalomovej špičke.V hodnotení kolektívov zvíťazili rýchlostní kanoisti pred futbalistami. Štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka najprv na európskom šampionáte v Moskve triumfoval na olympijskej kilometrovej trati a bol strieborný na neolympijskej päťstovke a na vrchole sezóny na OH v Riu de Janeiro získal striebro na 1000 m.Ocenenou legendou slovenského športu sa stala športová gymnastka Marianna Némethová-Krajčírová (68). Najúspešnejšia športová gymnastka v slovenskej histórii ako najmladšia členka výpravy ČSSR na OH 1964 v Tokiu prispela k striebru družstva. Na MS 1966 v Dortmunde bola členka zlatého družstva, vo viacboji skončila siedma, v preskoku piata. Na ME 1967 v Amsterdame vo viacboji i na bradlách získala bronz, v preskoku a v prostných bola štvrtá a na kladine piata!Némethovú-Krajčírovú ocenili ako siedmu v poradí po boxerovi Jánovi Zacharovi, hokejistovi Jozefovi Golonkovi, futbalistovi Jozefovi Adamcovi, hádzanárovi Antonovi Frolovi a atlétke Eve Šuranovej.JEDNOTLIVCI:Martina Moravcová (plávanie)Milan Dvorščík (cyklistika)Martina Moravcová (plávanie)Michal Martikán (vodný slalom)Michal Martikán (vodný slalom)Martina Moravcová (plávanie)Jozef Gönci (športová streľba)Martina Moravcová (plávanie)Martina Moravcová (plávanie)Peter Bondra (hokej)Martina Moravcová (plávanie)Elena Kaliská (vodný slalom)Dominik Hrbatý (tenis)Radoslav Židek (snoubording)Michal Martikán (vodný slalom)Michal Martikán (vodný slalom)Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom)Anastasia Kuzminová (biatlon)Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom)Zuzana Štefečeková (streľba)Peter Sagan (cyklistika)Anastasia Kuzminová (biatlon)Peter Sagan (cyklistika)Matej Tóth (atletika)KOLEKTÍVY:basketbalistky Slovenskahokejisti Slovenskahokejisti Slovenskabasketbalistky SCP Ružomberokbasketbalistky Slovenskaštafeta biatlonistiek Slovenskabasketbalistky SCP Ružomberokhokejisti Slovenskaštvorkajak Slovenskahokejisti Slovenskaštvorkajak Slovenskaštvorkajak Slovenskadaviscupový tím tenistov Slovenskaštvorkajak Slovenskaštvorkajak Slovenskaštvorkajak Slovenskafutbalisti Slovenskafutbalisti Slovenskavolejbalisti Slovenskahokejisti Slovenskabasketbalistky Good Angels Košicefutbalisti Slovenskafutbalisti Slovenskaštvorkajak SlovenskaŠPORTOVÉ LEGENDY:Ján ZacharaJozef GolonkaJozef AdamecAnton FroloEva Šuranová-KucmanováKarol DivínMarianna Némethová-Krajčírová