Sagan obsadil siedme miesto v časovke Okolo Kalifornie

Slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Okolo Kalifornie - 6. etapa (časovka jednotlivcov, 23 km):



1. Jonathan Diebben (V. Brit./Sky) 28:27 min, 2. Brent Bookwalter (USA/BMC) +7 s, 3. Andrew Talansky (USA/Cannondale-Drapac) +16, 4. George Bennett (N. Zél./Lotto NL-Jumbo) +18, 5. Filippo Ganna (Tal./UAE Emirates) +21, 6. Maximilian Schachmann (Nem./Quick-Step Floors), 7. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +23, 8. Maciej Bodnar (Poľ./Bora-Hansgrohe), 9. Martin Elmiger (Švaj./BMC) +25, 10. Nils Politt (Nem./Kaťuša-Alpecin) +27, ... 94. Michael KOLÁŘ (SR/Bora-Hansgrohe) +3:13 min, 97. Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +3:18, 113. Martin VELITS (SR/Quick-Step Floors) +4:06



priebežné poradie po 6. etape:



1. Bennett 20:16:48 h, 2. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +35 s, 3. Talansky +36, 4. Bookwalter +45, 5. Ian Boswell (USA/Sky) +1:00 min, 6. Vegard Stake Längen (Nór./UAE Emirates) +1:54, ... 40. P. SAGAN +28:08, 88. KOLÁŘ +49:00, 110. J. SAGAN +55:13, 122. M. VELITS +1:05:15 h

San Francisco 20. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil siedme miesto v piatkovej šiestej etape pretekov Okolo Kalifornie, ktorou bola individuálna časovka na 23 kilometrov. Jazdec tímu Bora-Hansgrohe stratil v cieli na víťazného Brita Jonathana Diebbena (Sky) 23 sekúnd. Druhé miesto v jazde proti chronometru, ktorá sa išla okolo Veľkého medvedieho jazera v nadmorskej výške 2000 metrov, obsadil Američan Brent Bookwalter (BMC Racing), tretí bol jeho krajan Andrew Talansky (Cannondale-Drapac).Štvrtý najrýchlejší čas zajazdil Novozélanďan George Bennett (Lotto NL-Jumbo), ktorý sa dostal na čelo priebežného poradia. V celkovej klasifikácii preskočil dovtedajšieho lídra Poliaka Rafala Majku. Saganov tímový kolega skončil v časovke na 22. priečke a prišiel o žltý dres pre vedúceho pretekára. Pred poslednou etapou, ktorou bude 125 km dlhá trať z Mountain High do Pasadeny, stráca na vedúceho Novozélanďana 35 sekúnd. Záverečná etapa má prevažne rovinatý charakter, predpokladá sa hromadný dojazd s víťazstvom pre jedného z elitných špurtérov a Bennett by už o celkový triumf na 12. ročníku podujatia nemal prísť.vravel Bennett.V časovke sa do prvej stovky spomedzi Slovákov zmestili aj Michael Kolář s Jurajom Saganom, ktorých v cieli klasifikovali na 94., resp. 97. mieste. Martin Velits obsadil 113. priečku.Peter Sagan, ktorý si poistil vedenie v bodovacej súťaži, sa zásluhou siedmeho miesta posunul v celkovej klasifikácii na priebežnú 40. pozíciu. Kolářovi patrí 88. priečka, Saganov brat Juraj je 110. a Martin Velits 122.