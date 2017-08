Sagan opäť na pódiu. V horúcej 4. etape Okolo Poľska skončil tretí

Peter Sagan, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zabrze 1. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v utorňajšej 4. etape na 74. ročníku pretekov Okolo Poľska tretie miesto a udržal si žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie. Najdlhšiu etapu podujatia (238 km) zo Zawiercie do Zabrze vyhral časom 5:38:49 h Austrálčan Caleb Ewan. Jazdec stajne Orica–Scott sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a na druhé miesto odsunul Holanďana Dannyho van Poppela zo Sky.Pelotón vyrazil na najdlhšiu časť pretekov vo veľmi horúcom počasí, keď sa ortuť teplomera dostala nad 35 stupňov Celzia. V úvodnej časti sa nachádzalo pár kopčekov, na ktorých sa od pelotónu pokúšalo odtrhnúť viacero pretekárov. Nakoniec sa to podarilo šestici Remi Cavagna (Quick-Step Floors), Bert-Jan Lindeman (LottoNL-Jumbo), Tom Skujinš (Cannondale-Drapac), Nick Dougall (Dimension Data), Jan Tratnik (CCC Sprandi) a Pawel Bernas (Poľská reprezentácia). Lídri si zanedlho vypracovali slušný náskok nad šesť minút. Ten si držali aj po sto odjazdených kilometroch. Pelotón, na čele ktorého boli jazdci Bory a SAE Emirates, postupne zvyšoval tempo a na méte 100 km do cieľa sa náskok scvrkol na štyri minúty.Z vedúcej skupiny vypadol Lindeman a zostávajúca pätica mala na záverečných 38 km náskok už len dve minúty a stále klesal. Posledných 18 km už pelotón jazdil na šesťkilometrovom okruhu okolo futbalového štadióna Górnika Zabrze, ktorý absolvoval trikrát. To už pelotón strácal len minútu a všetko smerovalo k hromadnému záveru. Na posledných 15 km sa pokúsil o sóloúnik Cavagna, ktorý prepol do časovkárskeho módu a desať km do cieľa mal stále 50 s k dobru. Jeho odvážny pokus sa ale skončil na méte päť km pred finišom. V záverečnom vyrovnanom špurte triumfoval Ewan pred D. van Poppelom a Saganom.P. Sagan na Okolo Poľska triumfoval v roku 2011. Po sedemetapových pretekoch bude súťažiť na BinckBank Tour, ktoré mali doteraz meno Eneco Tour, na cestách v Beneluxe (7. - 13. augusta). Dvojnásobný majster sveta sa potom vyberie do Kanady, kde absolvuje GP Quebecu a Montrealu (8. a 10. septembra). Následne bude štartovať v nórskom Bergene, kde bude 24. septembra obhajovať titul majstra sveta.