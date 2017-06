Sagan premiérovo s bratom na Tour de France. Cieľ: Obhájiť zelený dres

Na archívnej snímke slovenskí cyklisti zľava Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) a Juraj Sagan (Bora - Hansgrohe). Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Privara o šanciach Sagana: Zelený dres získa a vyrovná rekord

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara, archívne foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Froome o štvrtý celkový triumf, Sagan naháňa Zabela

viacnásobní celkoví víťazi:



5 triumfov:

Jacques Anqeutil (Fr.) 1957, 1961, 1962, 1963, 1964

Eddy Merckx (Belg.) 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Bernard Hinault (Fr.) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Miguel Indurain (Šp.) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995



3:

Philippe Thijs (Belg.) 1913, 1914, 1920

Louison Bobet (Fr.) 1953, 1954, 1955

Greg LeMond (USA) 1986, 1989, 1990

Christopher Froome (V.Brit.) 2013, 2015, 2016



2:

Gino Bartali (Tal.) 1938, 1948

Fausto Coppi (Tal.) 1949, 1952

Laurent Fignon (Fr.) 1983, 1984

Alberto Contador (Šp.) 2007, 2009



pretekári s najväčším počtom víťazstiev v bodovacej súťaži:

6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001

5 - Peter SAGAN (SR) - 2012-2016

4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989

3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967

- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972

- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981

- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994

- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006



Prehľad celkových víťazov cyklistických pretekov Tour de France:

2016 Chris Froome (V.Brit.)

2015 Froome

2014 Vincenzo Nibali (Tal.)

2013 Froome

2012 Bradley Wiggins (V.Brit.)

2011 Cadel Evans (Aus.)

2010 Andy Schleck (Lux.) ***

2009 Alberto Contador (Šp.)

2008 Carlos Sastre (Šp.)

2007 Contador

2006 Oscar Pereiro (Šp.) **

2005 *

2004 *

2003 *

2002 *

2001 *

2000 *

1999 *

1998 Marco Pantani (Tal.)

1997 Jan Ullrich (Nem.)

1996 Bjarne Riis (Dán.)

1995 Miguel Indurain (Šp.)

1994 Indurain

1993 Indurain

1992 Indurain

1991 Indurain

1990 Greg LeMond (USA)

1989 LeMond

1988 Pedro Delgado (Šp.)

1987 Stephen Roche (Ír.)

1986 LeMond

1985 Bernard Hinault (Fr.)

1984 Laurent Fignon (Fr.)

1983 Fignon

1982 Hinault

1981 Hinault

1980 Joop Zoetemelk (Hol.)

1979 Hinault

1978 Hinault

1977 Bernard Thevenet (Fr.)

1976 Lucien Van Impe (Belg.)

1975 Thevenet

1974 Eddy Merckx (Belg.)

1973 Luis Ocana (Šp.)

1972 Merckx

1971 Merckx

1970 Merckx

1969 Merckx

1968 Jan Janssen (Hol.)

1967 Roger Pingeon (Fr.)

1966 Lucien Aimar (Fr.)

1965 Felice Gimondi (Tal.)

1964 Jacques Anquetil (Fr.)

1963 Anquetil

1962 Anquetil

1961 Anquetil

1960 Gastone Nencini (Tal.)

1959 Federico Bahamontes (Šp.)

1958 Charly Gaul (Lux.)

1957 Anquetil

1956 Roger Walkowiak (Fr.)

1955 Louison Bobet (Fr.)

1954 Bobet

1953 Bobet

1952 Fausto Coppi (Tal.)

1951 Hugo Koblet (Švaj.)

1950 Ferdi Kubler (Švaj.)

1949 Coppi

1948 Gino Bartali (Tal.)

1947 Jean Robic (Fr.)

1939 Sylvere Maes (Belg.)

1938 Bartali

1937 Roger Lapebie (Fr.)

1936 Sylvere Maes (Belg.)

1935 Romain Maes (Belg.)

1934 Antonin Magne (Fr.)

1933 Georges Speicher (Fr.)

1932 Andre Leducq (Fr.)

1931 Magne

1930 Leducq

1929 Maurice De Waele (Belg.)

1928 Nicolas Frantz (Lux.)

1927 Frantz

1926 Lucien Buysse (Belg.)

1925 Ottavio Bottecchia (Tal.)

1924 Bottecchia

1923 Henri Pelissier (Fr.)

1922 Firmin Lambot (Belg.)

1921 Leon Scieur (Belg.)

1920 Philippe Thys (Belg.)

1919 Lambot

1914 Thys

1913 Thys

1912 Odile Defraye (Belg.)

1911 Gustave Garrigou (Fr.)

1910 Octave Lapize (Fr.)

1909 Francois Faber (Lux.)

1908 Lucien Petit-Breton (Fr.)

1907 Petit-Breton

1906 Rene Pottier (Fr.)

1905 Louis Trousselier (Fr.)

1904 Henri Cornet (Fr.)

1903 Maurice Garin (Fr.)

*** Španiel Alberto Contador prišiel o víťazstvo pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika v roku 2010.

** Američan Floyd Landis prišiel o víťazstvo po pozitívnom teste v roku 2006, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu.

* Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.

Düsseldorf 29. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan zabojuje na tohtoročnej 104. edícii Tour de France už o svoj šiesty zelený dres v rade. K tomu bude úradujúcemu dvojnásobnému majstrovi sveta premiérovo v kariére pomáhať v drese Bora-Hansgrohe aj jeho brat Juraj. Slovensko tak bude mať po troch rokoch opäť dvojčlenné zastúpenie v pelotóne na francúzskych cestách.Naposledy sa predstavili dvaja pretekári spod Tatier na Tour v roku 2014, no nie v rovnakom dres. Okrem P. Sagana vtedy išiel aj Peter Velits, ktorý skončil celkovo 27., no medzičasom pre zdravotné problémy ukončil kariéru.Dvadsaťsedemročný "Tourminátor" vlani piatykrát po sebe triumfoval v bodovacej súťaži a ak uspeje aj tento rok, prepíše historické štatistiky. Sagan by v tom prípade vyrovnal rekordných šesť víťazstiev v druhom najprestížnejšom hodnotení na Tour legendárneho Nemca Erika Zabela. Ten ich dosiahol v rokoch 1996 - 2001. Presne s touto ambíciu v stredu zamieril do dejiska Grand Départ nemeckého Düsseldorfu.povedal jeden z najpopulárnejších svetových cyklistov.P. Sagan má pred štartom náročného trojtýždňového podujatia dobrú formu. Tento rok si na konto pripísal šesť víťazstiev a získal zelené dresy na Tirreno-Adriatico, Okolo Kalifornie i naposledy na Okolo Švajčiarska, kde vyhral aj dve etapy. Na druhej strane mu tesne ušli triumfy na veľkých jarných klasikách. Generálku si odkrútil uplynulý víkend na spoločných MSR a MČR v Žiari nad Hronom, kde obsadil druhé miesto medzi domácimi jazdcami. Z obhajoby národného titulu sa tešil jeho o rok starší brat Juraj, ktorý sa premiérovo predstaví aj po jeho boku na slávnej Tour.povedal P. Sagan.Juraj Sagan vlani neprešiel záverečným sitom v Tinkoffe, tento raz už v tíme Bora áno. O nominácii sa dozvedel už začiatkom júna, no definitívne sa o účasti rozhodol až po národnom šampionáte.povedal po MSR.Štart trojtýždňového podujatia je tento rok naplánovaný v Nemecku. Úvodná individuálna časovka na 14 km v Düsseldorf a v rovnakom meste odštartuje aj druhá etapa s cieľom v Liége. Aj preto je pre nemeckú stajňu Bora veľmi dôležitý dobrý štart.povedal P. Sagan, ktorý si ešte len študuje podrobný itinerár jednotlivých etáp.dodal Peter Sagan, ktorého čoskoro čakajú aj otcovské povinnosti.Povinnosti bude mať aj na Tour, okrem neho je totiž druhý líder Bory Poliak Rafal Majka, ktorého chce vedenie stajne vidieť čo najvyššie v celkovom poradí, takže pomáhať bude musieť aj Sagan.povedal generálny manažér Ralph Denk.Prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara verí, že sa úradujúcemu majstrovi Európy a sveta Petrovi Saganovi podarí získať na 104. ročníku pretekov Tour de France rekordný šiesty zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.Člen tímu Bora-Hansgrohe ide na tohtoročný vrchol sezóny s bilanciou šiestich etapových triumfov (klasika Kuurne-Bruxelles-Kuurne, dvakrát v rámci pretekov Tirreno-Adriatico, raz na Okolo Kalifornie a dvakrát na Okolo Švajčiarska) a celkovo 17 pódiových umiestnení.povedal Privara. Sagan by v prípade obhajoby vyrovnal rekordných šesť víťazstiev v druhom najprestížnejšom hodnotení na Tour legendárneho Nemca Erika Zabela. Ten ich dosiahol v rokoch 1996 - 2001.vyjadril sa Privara o šanciach slovenského cyklistu.Sagan bude spolu s Poliakom Rafalom Majkom patriť k lídrom Bory-Hansgrohe na tohtoročnej Tour. Podľa Privaru môže mať tento fakt pozitívny dopad na výsledky úradujúceho svetového a európskeho šampióna:Výsledky Sagana sú tiež hnacím motorom pre Slovenský zväz cyklistiky. Už v polovici septembra ho totiž čaká svetový šampionát v nórskom Bergene.dodal Privara o šanciach na blížiacich sa MS.Už túto sobotu 1. júla odštartuje v nemeckom Düsseldorfe 104. edícia legendárnych cyklistických pretekov Tour de France. Tá sľubuje od začiatku veľmi napínavé súboje, v úvode budú hrať prím špurtéri, neskôr klasikári a hneď v prvom týždni príde aj k súbojom o slávny "maillot jaune". Na ten si brúsi zuby viacero jazdcov, hlavný favorit je obhajca trofeje Chris Froome z Veľkej Británie, ktorý mieri už na svoj štvrtý triumf v kariére. Proti nemu však stojí rad silných konkurentov, z hlavných napríklad dravý Kolumbijčan Nairo Quintana, dvojnásobný víťaz Alberto Contador, či Froomeov bývalý spolujazdec Richie Porte z Austrálie. Na štarte má opäť zastúpenie aj Slovensko a po troch rokoch dokonca dvojnásobné. V tíme Bora-Hansgrohe bude obhajovať zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže Peter Sagan, ktorý sa v prípade úspechu dotiahne na rekordného Nemca Erika Zabela. Ten získal v rokoch 1996-2001 druhú najcennejšiu trofej šesťkrát v rade. V tom mu bude premiérovo v kariére pomáhať aj jeho brat Juraj.O rok starší z bratskej dvojice Saganovcov bojoval do posledných chvíľ o nomináciu aj vlani, no predstavitelia Tinkoffu vtedy vsadili viac na vrchárov. Tento rok už v Bore dostal príležitosť, aj keď po Okolo Švajčiarska o účasti dumal, po úspešnej obhajobe slovenského titulu v pretekoch s hromadným štartom na spoločných MSR a MČR v Žiari nad Hronom ju vzal. Na svoju premiéru si ešte počkajú ďalší dvaja krajania vo farbách nemeckej stajne Michael Kolář a Erik Baška. Chýbať bude Martin Velits, jeho brat Peter už ukončil kariéru. Práve on sa naposledy predstavil s Petrom Saganom na podujatí v roku 2014, keď skončil celkovo na 27. mieste.Froome ide na Tour s cieľom zopakovať triumfy z rokov 2013, 2015 a 2016. Tridsaťdvaročnému jazdcovi stajne Sky sa však v prebiehajúcej sezóne oproti predchádzajúcim rokom príliš nedarí. Ešte nič nevyhral a ani jeho forma nestúpa tak, akoby si pred Tour želal. Pričom zvolil takmer identickú prípravu ako minulý rok. Vo februári bol 6. na slabšie obsadenej Herald Sun Tour, nasledovalo 30. miesto na Okolo Katalánska, 18. na Romandie, v generálke Criterium du Dauphiné skončil celkovo štvrtý, no s výraznou stratou na Dána Jakoba Fuglsanga a Porteho. Aj preto sám vyhlásil:Napriek všetkému sa cíti byť celkom dobre pripravený, no nie ako favorit.citovala ho agentúra DPA.Froome je blízko k predĺženiu zmluvy s tímom Sky až do roku 2021. Jeho cieľ v kariére je jasný.dodal. Rekordných päť titulov má na konte len štvorica - Francúzi Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Belgičan Eddie Merckx a Španiel Miguel Indurain, ktorý ich skompletizoval ako zatiaľ posledný. Američan Lance Armstrong o svojich sedem prvenstiev prišiel pre doping.Tridsaťdvaročný Porte kedysi robil Froomeovi domestika v Sky, no už dva roky je líder BMC Racing. Vlani skončil na Tour piaty, teraz chce po vydarenej príprave ísť vyššie. Na úvod sezóny vyhral Tour Down Under, získal jednu etapu na Paríž - Nice, celkový triumf na Tour de Romandie a druhé miesto na Dauphiné, keď mu len tesne ušiel titul.povedal pre portál cyclingtips.com.Už niekoľko rokov si robí zálusk na premiérový triumf dvadsaťsedemročný Quintana, ktorý bol dvakrát druhý a raz tretí. No na rozdiel od svojich najväčších súperov má za sebou náročné Giro. Líder Movistaru sa chcel pokúsiť o double s Tour, no na talianskom etapáku obsadil druhé miesto za nečakaným víťazom Tomom Dumoulinom z Holandska. Španielska stajňa však má v tíme opäť poistku v podobe skúseného Alejandra Valverdeho. Už tridsaťsedemročný veterán prežíva akoby novú mladosť. Tento rok si na konto pripísal celkové prvenstvá na Okolo Andalúzie, Okolo Katalánska, Okolo Baskicka a vyhral aj klasiky Fleche Wallonne a Liege-Bastogne-Liege. Celkovo nazbieral v sezóne už jedenásť triumfov.Ďalší Španiel Alberto Contador môže zaútočiť na tretí titul. Tridsaťštyriročný víťaz z rokov 2007 a 2009, o tretiu výhru prišiel pre trest za doping (2010), má celkom dobrú sezónu, keď skončil druhý na Andalúzii, Paríž-Nice, Katalánsku i Baskicku. V tíme Trek-Segafredo sa môže oprieť o služby ďalšieho výborného vrchára Johna Degenkolba, no pár dní pred štartom Tour utrpela jeho stajňa veľký problém. Jeho spolujazdcovi Andremu Cardosovi našli v krvi zakázanú látku EPO. Portugalský cyklista pritom figuroval v tíme Treku na Tour. Pozitívnu mimosúťažnú vzorku mal v polovici júna. Uvoľnené miesto na súpiske zaplnil Španiel Haimar Zubeldia, no stajňa a Contador sa opäť ocitli pod tieňom podozrenia.Šance na celkový triumf majú aj ďalší kandidáti. Astana má silných vrchárov v podobe Taliana Fabia Arua, ktorému bude pomáhať Jakob Fuglsang. Domáci francúzski fanúšikovia sa spoliehajú na dobré výkony Romaina Bardeta. Krajina "galského kohúta" čaká na svojho víťaza od roku 1985, keď sa to naposledy podarilo Hinaultovi. Dvadsaťšesťročný jazdec AG2R La Mondiale skončil vlani na výbornom druhom mieste za Froomeom. Domáce farby budú hájiť aj Thibaut Pinot, či Warren Barguil, ambície netají Holanďan Bauke Mollema.Dvadsaťsedemročný Sagan vlani piatykrát po sebe triumfoval v bodovacej súťaži a ak uspeje aj tento rok, prepíše historické štatistiky. Presne s touto ambíciu prišiel do Düsseldorfu.povedal Sagan.Jeho najväčšími konkurentmi budú tradične Nemci Marcel Kittel a Andre Greipel, Brit Mark Cavendish, Nór Alexander Kristoff, prípadne aj klasikári Belgičan Greg Van Avermaet či Michael Matthews z Austrálie.