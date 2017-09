Sagan priletel do Bergenu s chorobou. Vila: Nie je to nič vážne

Peter Sagan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bergen 17. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan si po prílete zo severnej Ameriky do dejiska MS nórskeho Bergenu priviezol chorobu. Aj preto sa rozhodol neštartovať v družstve nemeckého Bora-Hansgrohe v nedeľňajšej tímovej časovke. Jeho účasť a výkon v pretekoch s hromadným štartom, kde bude bojovať o tretí titul v rade, by to však nemalo ovplyvniť.Sagan po návrate zo zámoria, kde absolvoval jednodňové klasiky GP Québec a GP Montreal, bojuje s chorobou.povedal pre portál Cyclingnews Patxi Vila, jeden z trénerov Bora-Hansgrohe.povedal tlačový hovorca Bora-Hansgrohe Ralph Scherzer.Sagan bude v nedeľu 24. septembra v pretekoch s hromadným štartom bojovať o svoj tretí titul svetového šampióna v rade.