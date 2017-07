Sagan sa do pelotónu vráti na BinckBank Tour

Na snímke Slovák Peter Sagan (Bora). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: TASR

Paríž 12. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa po vylúčení z Tour de France vráti do pelotónu na pretekoch BinckBank Tour, ktoré mali doteraz meno Eneco Tour, na cestách v Beneluxe. Etapové podujatie je na programe od 7. do 13. augusta.Ako informoval portál Velonews, dvojnásobný majster sveta sa potom vyberie do Kanady, kde absolvuje GP Quebecu a Montrealu (8. a 10. septembra). Následne by sa mal predstaviť v nórskom Bergene, kde bude 24. septembra obhajovať titul majstra sveta. Ak Sagan uspeje, stane sa prvým cyklistom v histórii, ktorý vyhrá MS trikrát za sebou. Tri triumfy majú na konte len Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx a Oscar Freire.Sagan sa na Eneco Tour predstavil vlani, vyhral dve etapy, bodovaciu súťaž a v celkovom hodnotení obsadil tretiu priečku. Na GP Quebecu triumfoval, na GP Montrealu skončil druhý.Dvadsaťsedemročný jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezúčastní na majstrovstvách Európy ani na španielskej Vuelte. To uviedol aj športový riaditeľ tímu Patxi Vila, ktorý povedal, že Sagan v žiadnom prípade nenahradí jednu Grand Tour druhou.Sagan musel zmeniť svoj letný program po tom, ako skončil na tohtoročnej Tour de France. Jury pretekov ho diskvalifikovala za to, že mal spôsobiť pád Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte 4. etapy. Deň predtým vyhral 3. etapu.