Sagan si vyšprintoval v Austrálii druhé miesto, víťazom je však Porte

Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Tour Down Under - 6. etapa (Adelaide - Adelaide, 90 km):

1. Caleb Ewan (Austr./Orica-Scott) 1:55:28 h,

2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe),

3. Marko Kump (ČR/UAE Abu Dhabi),

4. Danny Van Poppel (Hol./Sky),

5. Sean De Bie (Belg./Lotto Soudal),

6. Lorrenzo Manzin (Fr./FDJ) - všetci čas ako víťaz



konečné poradie:

1. Richie Porte (Austr./BMC Racing) 19:55:49 h,

2. Esteban Chaves (Kol./Orica-Scott) +48,

3. Jay McCarthy (Austr./Bora-Hansgrohe) +51,

4. Nathan Haas (Austr./Dimension Data) +51,

5. Diego Ulissi (Tal./Team UAE Abu Dhabi) +59,

6. Rohan Dennis (Austr./BMC Racing) +1:02

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Adelaide 22. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil aj v poslednej šiestej etape pretekov Tour Down Under v Austrálii druhé miesto. V záverečnom špurte ho rovnako ako vo štvrtok a piatok zdolal jedine domáci Caleb Ewan, ktorý dosiahol štvrté etapové víťazstvo na podujatí.Celkovým víťazom Tour Down Under 2017 sa stal domáci Richie Porte. Jazdec tímu BMC Racing si v záverečnej etape, ktorá sa išla na mestskom okruhu v Adelaide, s prehľadom udržal 48-sekundový náskok pred Kolumbijčanom Estebanom Chavesom (Orica-Scott). Celkovo tretí skončil Saganov tímový kolega zo stajne Bora-Hansgrohe Jay McCarthy.