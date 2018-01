Video: Sagan skončil v 1. etape Tour Down Under na treťom mieste

Na archívnej snímke Peter Sagan Foto: TASR/AP Na archívnej snímke Peter Sagan Foto: TASR/AP

Lyndoch 16. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe skončil v utorňajšej 1. etape pretekov Tour Down Under na treťom mieste za víťazným Nemcom Andrém Greipelom (Lotto Soudal) a domácim Austrálčanom Calebom Ewanom (Mitchelton-Scott). Jazdci absolvovali 145 kilometrov z Port Adelaide do Lyndochu, kde sa Greipel presadil v záverečnom špurte.





Sagan nepridal druhé víťazstvo v novej sezóne po tom, ako sa v nedeľu radoval na pretekoch People's Choice Classic. Na klasike v okolí Adelaide zdolal práve Greipela s Ewanom. V priebežnom poradí Tour Down Under patrí trojnásobnému majstrovi sveta štvrtá priečka. Figuruje pred ním aj Austrálčan William Clarke (EF Education First-Drapac p/b Cannondale), ktorý si postavenie v celkovom hodnotení vybojoval celodenným snažením v úniku.