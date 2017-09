Sagan skončil v Montreale deviaty, preteky boli podľa neho zvláštne

Na snímke vpravo slovenský cyklista Peter Sagan dosiahol jubilejné 100. víťazstvo v profesionálnej kariére na podujatí GP Quebec, kde obhájil svoje minuloročné prvenstvo. Suverénne sa presadil v záverečnom špurte, v ktorom nedal šancu žiadnemu zo súperov v piatok 8. septembra 2017. Foto: TASR/AP Na snímke vpravo slovenský cyklista Peter Sagan dosiahol jubilejné 100. víťazstvo v profesionálnej kariére na podujatí GP Quebec, kde obhájil svoje minuloročné prvenstvo. Suverénne sa presadil v záverečnom špurte, v ktorom nedal šancu žiadnemu zo súperov v piatok 8. septembra 2017. Foto: TASR/AP

GP Montreal (205,7 km) - výsledky:



1. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates) 5:22:29 h.

2. Jesus Herrada (Šp./Movistar)

3. Tom-Jelte Slagter (Hol./Cannondale-Drapac)

4. Jan Bakelants (Belg./AG2R La Mondiale) všetci rovnaký čas ako víťaz

5. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +6 s.

6. Tony Gallopin (Fr./Lotto Soudal) +11



7. Greg Van Avermaet (Belg./BMC Racing)

8. Michael Matthews (Austr./Sunweb)

9. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe)

10. Sep Vanmarcke (Belg./Cannondale-Drapac) všetci +16,



Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) preteky nedokončil

Montreal 10. septembra (TASR) - Taliansky cyklista Diego Ulissi triumfoval na nedeľňajšom podujatí GP Montreal. Dvadsaťosemročný jazdec UAE Team Emirates mal v 205,7 km dlhej kanadskej klasike najviac síl v záverečnom špurte do kopca a zvíťazil tesne pred Španielom Jesusom Herradom (Movistar), tretí skončil Holanďan Tom-Jelte Slagter zo stajne Cannondale-Drapac. Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) nenadviazal na piatkové prvenstvo na GP Quebec a obsadil deviatu priečku so stratou 16 sekúnd na víťaza. Jeho brat a tímový kolega Juraj Sagan podujatie nedokončil, ale splnil si svoje tímové úlohy.Skupina hlavných favoritov s dvojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom nestihla v závere dostihnúť vedúcu grupu a nechala bojovať o víťazstvo šesticu pretekárov, ktorí sa dostali do úniku v predposlednom kole. Približne 1,5 km pred cieľom vyrazil dopredu Tony Gallopin, ktorého nástup zachytili ďalší piati jazdci. V samotnej koncovke sa presadil Ulissi, ktorý vyhral svoju najcennejšiu klasiku v kariére. Sagan v závere nedostal potrebnú pomoc od Van Avermaeta a Wellensa a hlavný balík tak špurtoval len o siedmu priečku.Sagan tak zatiaľ nepridal 101. víťazstvo v profesionálnej kariére na ceste. Jubilejný stý triumf vybojoval v piatok v Quebecu. "Môžem povedať, že tohtoročné Grand Prix Cycliste de Montréal boli zvláštne preteky. Celý tím BORA-Hansgrohe vyvinul veľké úsilie a keď to bolo potrebné, ešte Lukas Pöstlberger tvrdo kontroloval úniky. V záverečných kilometroch aj tak odišla malá skupina a vybudovala si odstup od pelotónu. Snažil som sa k nim priblížiť a priviesť ich späť, ale v pelotóne sa nikto z ostatných jazdcov nesnažil o spoluprácu. Nechcel som všetku prácu robiť sám, takže medzera tam zostala až do konca a Ulissi získal víťazstvo. Avšak, taká je cyklistika a musím prijať výsledok. Teraz je čas vrátiť sa do Európy a zamerať sa na posledný hlavný cieľ sezóny - majstrovstvá sveta v Nórsku," uviedol Peter Sagan na svojej oficiálnej facebookovej stránke.