Sagan ukázal výbornú fazónu na úvod TdF. Na víťaza stratil 25 sekúnd

Düsseldorf 1. júla (TASR) - Úvodnú etapu 104. ročníka slávnych cyklistických pretekov Tour de France vyhral Brit Geraint Thomas. Jazdec stajne Sky zvládol najlepšie 14 km dlhú individuálnu časovku v upršaných uliciach nemeckého Düsseldorfu a triumfoval časom 16:04 minút. Druhý najrýchlejší čas zajazdil Švajčiar Stefan Küng z BMC, ktorý stratil päť sekúnd. Tretí skončil Bielorus Vasil Kirijenka taktiež z tímu Sky (+7 s). Slovenský pretekár Peter Sagan obsadil kvalitným výkonom 17. priečku, keď na lídra stratil 25 sekúnd. Jeho brat a taktiež jazdec nemeckej stajne Bora-Hansgrohe Juraj skončil s mankom 1:37 min na 162. mieste.Tridsaťjedenročný Thomas si tak ako prvý v tohtoročnej edícii oblečie žltý dres pre celkového lídra. Výborne išiel aj jeho tímový kolega a krajan Chris Froome, ktorý obsadil šieste miesto so stratou len 12 s a z favoritov na celkové víťazstvo bol jasne najlepší, pričom si na väčšinu z konkurentov vypracoval náskok okolo 40 sekúnd.Veľkú smolu mal jeden z favoritov na popredné priečky v celkovom poradí Španiel Alejandro Valverde. Tridsaťsedemročný jazdec stajne Movistar vošiel do zákruty v úvodnej časti trate príliš rýchlo, pri brzdení dostal šmyk a po páde narazil tvrdo do bariéry. Pre tohtoročného celkového víťaza Okolo Andalúzie, Okolo Katalánska, Okolo Baskicka, klasík Fleche Wallonne a Liege-Bastogne-Liege sa tak hlavné preteky sezóny skončili už v úvodný deň.skomplikovalo pretekárom počasie. V Düsseldorfe celý deň pršalo, rovnako aj počas pretekov, občas husto, občas menej, takže podmienky na trati sa menili. Favoriti na celkové poradie štartovali na konci štartového poľa, Peter Sagan išiel zo 77. miesta, jeho brat o polhodinu neskôr. Ako prvý vyrazil na boj s časom najmladší jazdec tohtoročného pelotónu Elie Gesbert z Fortuneo - Vital Concept, ktorý sa predstavil na svojej premiérovej Tour a v sobotu oslávil svoje 22. narodeniny. Do cieľa prišiel v čase 17:24 min. Po ňom sa priebežným lídrom stal Andrij Grivko s časom 16:21. Ako prvý spadol na mokrej trati Dylan Groenewegen, no rýchlo vstal a pokračoval. Medzitým sa na čelo dostal Arndt 16:20. Peter Sagan išiel veľmi dobre a do cieľa prišiel na priebežnej tretej priečke časom 16:29 min. O priečku nižšie ho však o chvíľu odsunul Matteo Trentin, ktorý sa dostal na čelo (16:14). Po ňom prebral líderskú pozíciu Vasil Kirijenka, ktorý bol o tri sekundy rýchlejší. Bielorus z tímu Sky držal prvé miesto dlho, no potom prišiel na trať jeho spolujazdec zo Sky Geraint Thomas a prekonal ho o sedem sekúnd (16:04). To mu nakoniec stačilo na víťazstvo a ako prvý si tento rok obliekol slávny žltý dres. Jeho pozíciu ohrozil už len Švajčiar Stefan Küng z BMC, ktorý prišiel do cieľa v čase 16:09 a skončil druhý.