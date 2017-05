Sagan už siedmykrát najlepší v bodovacej súťaži Okolo Kalifornie

Peter Sagan Foto: Bettini photo Foto: Bettini photo

Výsledky 7. etapy (Mountain High - Pasadena, 124 km):

1. Evan Huffman (USA/Rally Cycling) 2:37:28 h,

2. David Lopez Garcia (Šp./Sky),

3. Nicolas Edet (Fr./Cofidis)

4. Lachlan Morton (Austr./Dimension Data),

5. Rob Britton (Kan./Rally Cycling) všetci čas ako víťaz,

6. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe),

7. Matteo Trentin (Tal./Quick-Step),

8. John Degenkolb (Nem./Trek),

9. Benjamin King (USA/Dimension Data),

10. Jhonatan Restrepo (Kol./Kaťuša-Alpecin) všetci +22,

... 100. Martin VELITS (SR/Quick-Step Floors),

109. Michael KOLÁŘ (SR/Bora-Hansgrohe),

110. Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) všetci +11:39



Konečné poradie po 7. etape:

1. George Bennett (N. Zél./Lotto NL-Jumbo) 22:54:38 h,

2. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +35,

3. Andrew Talansky (USA/Cannondale-Drapac) +36,

4. Brent Bookwalter (USA/BMC) +45;

5. Ian Boswell (USA/Sky) +1:00,

6. Vegard Stake Längen (Norwegen) (Nór./UAE Emirates) +1:54,

... 39. P. SAGAN +28:08,

102. KOLÁŘ +1:00:17,

112. J. SAGAN +1:06:30,

120. M. VELITS +1:16:32

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pasadena 21. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan už siedmykrát v kariére triumfoval v bodovacej súťaži na pretekoch Okolo Kalifornie. V sobotňajšej záverečnej 7. etape obsadil jazdec tímu Bora-Hansgrohe šiestu priečku s mankom 22 sekúnd, keď ovládol šprint hlavného pelotónu. Etapový vavrín získal domáci Američan Evan Huffman z Rally Cycling po úniku päťčlennej skupiny. Celkové prvenstvo si ustrážil Novozélanďan George Bennett (Lotto NL-Jumbo).V záverečnej etape čakali na cyklistov na 124 km dlhej trati z Mountain High do Pasadeny tri menej náročné stúpania. Už v úvode sa do hromadného pádu zaplietol aj Juraj Sagan a musel meniť bicykel. Na prvom kopci Mt. Emma Road na méte necelých 50 km vyrazila dopredu menšia skupinka a náskok si udržala až do konca. V závere si víťazstvo zo štvrtej etapy zopakoval Huffman pred Španielom Davidom Lopezom Garciom a Francúzom Nicolasom Edetom.Sagan dominoval vo finiši prenasledovateľov a po šiestom mieste sa stal jasným víťazom bodovacej súťaže pre najlepšieho šprintéra. Získal 46 bodov, druhý Huffman nazbieral spolu 33 a Bennett 31. Úradujúci majster sveta vyhral tretiu etapu a až päťkrát sa dostal do najlepšej sedmičky. Celkovo obsadil 39. miesto so stratou 28:08 min na Bennetta. V Kalifornii dominuje v bodovačke už od roku 2010 s výnimkou roku 2015, keď vyhral Brit Mark Cavendish a Sagan vtedy triumfoval v celkovej klasifikácii.Spomedzi ďalších Slovákov bol v 7. etape najvyššie Martin Velits na 100. mieste, Michael Kolář obsadil 109. a Juraj Sagan 110. priečku. Kolář skončil v celkovej klasifikácii 102., J. Sagan na 112. a M. Velits na 120. pozícii.