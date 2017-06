Sagan víťazom 5. etapy Okolo Švajčiarska

Slovák Peter Sagan from Slovakia z tímu Bora - Hansgrohe, (vľavo), v akcii počas 4. etapy Okolo Švajčiarska. Foto: TASR Foto: TASR

Cevio 14. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe triumfoval v stredajšej piatej etape pretekov Okolo Švajčiarska. Tá viedla z Bexu do Cevia a merala 222 km. Sagan sa suverénnym spôsobom presadil v záverečnom špurte, keď na jeho nástup súperi nemali šancu.Pre 27-ročného úradujúceho majstra sveta je to už 14. etapové víťazstvo Okolo Švajčiarska. V počte etapových triumfov na Okolo Švajčiarska je rekordérom. Už siedmy rok za sebou tak na tomto podujatí získal minimálne jedno etapové víťazstvo (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).V stredu bola na programe najdlhšia etapa v itinerári, v jej polovici sa pelotón musel vyrovnať s kopcom Simplon Pass. Po ňom nasledovalo klesanie a posledných dvadsaťdva kilometrov sa išlo po rovine. Tieňom etapy bol ťažký pád minuloročného celkového víťaza Miguela Angela Lopeza, ktorý bol pred stredou na ôsmom mieste v celkovom poradí. Kolumbijčana previezli do nemocnice na vyšetrenia.