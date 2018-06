Sagan vyhral bodovaciu súťaž vo Švajčiarsku, Porte je celkový víťaz

Slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bellinzona 17. júna (TASR) - Švajčiarsky cyklista Stefan Küng z tímu BMC Racing sa stal víťazom záverečnej 9. etapy Okolo Švajčiarska. V individuálnej časovke na 34 km v okolí mesta Bellinzona triumfoval časom 39:45 min. Druhé miesto obsadil Dán Sören Kragh Andersen (Sunweb) so stratou 18 sekúnd, tretí skončil Američan Tejay van Garderen (+22 s).Celkovým víťazom podujatia je Austrálčan Richie Porte z tímu BMC, v časovke mu na to stačilo aj 14. miesto. Slovák Peter Sagan (Bora - hansgrohe) obhájil čierny dres pre víťaza bodovacej súťaže z vlaňajška. Spolu s Austrálčanom Michaelom Matthewsom (Sunweb) dosiahli síce rovnaký počet 24 bodov, no Sagan vyhral jednu etapu a to rozhodlo v jeho prospech.