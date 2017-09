Sagan zabojuje o tretí titul majstra sveta: Je to absolútny vrchol

Na snímke Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bergen 22. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa v nedeľu pobije o historický zápis - pokúsi sa získať tretí dúhový dres pre majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom v rade, čo sa ešte nikomu nepodarilo. V nórskom Bergene mu oproti dvom predchádzajúcim triumfom v Richmonde 2015 a Dauhe 2016 budú pomáhať nie dvaja, ale až piati krajania. Proti nemu však stojí množstvo pretekárov, ktorí chcú jeho panovanie na svetových šampionátoch ukončiť.povedal Sagan pre DiePresse.com.Dvadsaťsedemročný pretekár sa tentokrát môže oprieť o väčšiu tímovú podporu. Slovensko si vybojovalo v rebríčku UCI šesť miesteniek a tak k jeho doterajším "majstrovským" kolegom bratovi Jurajovi Saganovi a Michaelovi Kolářovi pribudol aj tretí spolujazdec zo stajne Bora-Hansgrohe Erik Baška a Marek Čanecký (Amplatz-BMC) s Patrikom Tyborom (Dukla Banská Bystrica).Organizátori MS pripravili v Bergene a na okolitých ostrovoch západného Nórska klasikársku trať s dĺžkou až 267,5 km, ktorá poriadne preverí pretekárov. Štart je v meste Rong, odtiaľ nasleduje 39,5 km dlhá tranzitná časť do hlavného dejiska, počas ktorej pelotón prejde mostmi Rognesund a Sotra. Potom sa cyklisti dostanú do Bergenu, kde si najprv odkrútia 17,9 km dlhý úsek a potom už jedenásť okruhov s dĺžkou 19,1 km v meste.Okruh sa začína rovinkou v tuneli, po dvoch kilometroch príde na rad prvé z troch stúpaní na Solheimsviken. Asi päť km po ňom nasleduje ďalší kopec s dĺžkou jeden kilometer a priemerným sklonom 5%. Hlavné stúpanie nasleduje o niečo neskôr na Mount Ulriken a práve tu by sa mali odohrať rozhodujúce pokusy o úniky, kopec má dĺžku 1,4 km a priemerný sklon 6,5%. Po nie príliš technickom zjazde nasleduje v druhej polovici okruhu už rovinatý profil trate.povedal Sagan.Medzi ďalších favoritov patria pretekári z tradičných cyklistických krajín. Silný tím postavili Belgičania, ktorí vsadili na výborného klasikára a Saganovho veľkého súpera Grega van Avermaeta. Okrem neho môžte o triumf zabojovať aj Tim Wellens. Austráliu povedie Michael Matthews, vysoké ambície majú domáci jazdci s Edvaldom Boassonom Hagenom a Alexandrom Kristoffom, o druhý titul svetového šampióna chce po roku 2014 zabojovať Poliak Michal Kwiatkowski. Taliani majú v tíme viacero lídrov, šancu na výhru majú Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, či Diego Ulissi, lídrom Francúzska by mal byť Julian Alaphilippe a v holandských farbách by sa mohol o tretie zlato na prebiehajúcom šampionáte pokúsiť víťaz tímovej i individuálnej časovky Tom Dumoulin.Preteky s hromadným štartom elite odštartujú v nedeľu 24. septembra o 10.05 h.