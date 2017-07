Sagan zaželal veľa štastia jeho nástupcovi na európskom tróne

Na snímke Slovák Peter Sagan (Bora) Foto: TASR/AP Na snímke Slovák Peter Sagan (Bora) Foto: TASR/AP

Herning 31. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa teší na meno jeho nástupcu na tróne pre majstra Európy. Úradujúci majster sveta, ktorý absenciu na kontinentálnom šampionáte už avizoval dávnejšie, sa účastníkom aj fanúšikom ME (2.-6. augusta) prihovoril prostredníctvom videa na profile Európskej cyklistickej únie na sociálnej sieti.Jazdec tímu Bora-Hansgrohe momentálne jazdí na Okolo Poľska, kde vyhral hneď prvú etapu. S odstupom času po diskvalifikácii z Tour de France oznámil jeho ďalší program, kde nerátal s účasťou na ME v Herningu, resp. na španielskej Vuelte. Po Okolo Poľska bude súťažiť na pretekoch BinckBank Tour, ktoré mali doteraz meno Eneco Tour, na cestách v Beneluxe (7.-13. augusta). Dvojnásobný majster sveta sa potom vyberie do Kanady, kde absolvuje GP Quebecu a Montrealu (8. a 10. septembra). Následne bude štartovať v nórskom Bergene, kde bude 24. septembra obhajovať titul majstra sveta."Zdravím všetkých. Je mi ľúto, že nebudem štartovať na majstrovstvách Európy a nebudem obhajovať môj dres pre ich víťaza. Všetkým jazdcom prajem veľa šťastia a tiež novému majstrovi Európy," povedal 27-ročný slovenský reprezentant.