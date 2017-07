Sagana si zastal aj Armstrong: Lakeť nespôsobil pád Cavendisha

Pád Brita Marka Cavendisha po kolízii so Slovákom Petrom Saganom (vľavo) v záverečnom špurte štvrtej etapy cyklistických pretekov Tour de France z luxemburského Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu (207,5 km) 4. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Austin 5. júla (TASR) - Lance Armstrong podporil Petra Sagana po tom, ako slovenského cyklistu vylúčili z Tour de France pre incident s Markom Cavendishom v záverečnom špurte utorňajšej štvrtej etapy. Jury pretekov ho diskvalifikovala za vrazenie do Brita.Sagan približne 50 metrov pred cieľom vystrčil lakeť, zasiahol vedľa neho špurtujúceho Cavendisha, ktorý vletel do ochrannej bariéry. Následne cez neho prepadli ďalší jazdci. Slovákovi, ktorý obsadil druhé miesto, najskôr dali tridsaťsekundovú penalizáciu a odobrali mu 80 bodov. Potom však rozhodli o úplnej diskvalifikácii, podľa jury priamo zavinil Cavendishov pád.povedal Armstrong.Američan nevníma Slováka ako cyklistu so sklonmi k praktikám, aké by ohrozovali konkurentov.Podľa bývalého sedemnásobného šampióna TdF, ktorý prišiel o všetky tituly po dopingovom priznaní, je Sagan v súčasnosti najväčšia hviezda Tour, ale aj celej cyklistiky:Dvojnásobný majster sveta a jeho tím Bora-Hansgrohe podali protest proti diskvalifikácii. Oficiálne odvolanie podľa pravidiel TdF nie je možné, rozhodnutia jury sú vo väčšine prípadov nezvratné.zdôraznil Armstrong.