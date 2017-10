Sahajda splnil na MMM s prehľadom vytúžený limit, želá si viac podpory

Na snímke Slovák Tibor Sahajda, ktorý skončil na deviatom mieste na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach 1. októbra 2017. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 1. októbra (TASR) - Splnený limit na ME 2018, osobný rekord a titul najlepšieho Slováka na košickom maratóne. Slovenský vytrvalec Tibor Sahajda mal po 94. ročníku Medzinárodného maratónu mieru niekoľko dôvodov na radosť, keďže na tradičnom podujatí dosiahol všetky stanovené méty. Povzbudený výborným výsledkom už myslí na ďalšie výzvy, vo svojom bežeckom úsilí by však uvítal viac podpory.Až sa nechcelo veriť, že Sahajda bežal v prvú októbrovú nedeľu iba svoj druhý maratón. Ten prvý absolvoval pred pár mesiacmi v Rajci, kde mu na prvenstvo stačil čas 2:23:51 h. Tento v Košiciach vylepšil o viac ako tri minúty na 2:18:44 h.uviedol Sahajda s úsmevom a následne zhodnotil svoj beh.Z jeho vyjadrení bola cítiť spokojnosť s časom i umiestnením, zároveň však priznal aj istú rezervu, z ktorej by chcel vyťažiť v budúcnosti.uviedol 27-ročný člen košického klubu TJ Obal Servis.Na domácom maratóne mu išlo aj o splnenie limitu pre majstrovstvá Európy 2018 v Berlíne. Stanovený čas 2:21:00 h pokoril bez väčších problémov a môže sa tešiť do Nemecka.netajil Sahajda, ktorý pokoril aj ďalšiu hranicu. Ako najlepší Slovák sa vtesnal aj do času 2:25:00 h potrebného na zisk prémie 1000 eur.S druhým miestom spomedzi Slovákov a celkovo 10. priečkou sa musel uspokojiť Jozef Urban, Sahajdov kamarát i súper.dodal Tibor Sahajda.