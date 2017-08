Saint-Germain získal Mbappého za 180 miliónov eur

Kylian Mbappé, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 31. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain získal do svojich služieb 18-ročného útočníka Kyliana Mbappého z konkurenčného AS Monaco. Na twitteri o tom informoval klub z hlavného mesta Francúzska.Francúzsky reprezentant prišiel do PSG na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Celková výška transferu by mala byť až 180 miliónov eur. Vedenie PSG uviedlo, že s hráčom sa už aj dohodlo na podpise zmluvy do roku 2022 na konci prebiehajúcej sezóny.Vedenie PSG rokovalo v predchádzajúcich dňoch so zástupcami Monaca a Európskej futbalovej únie (UEFA) o tom, aby sa transferom dodržali pravidlá finančnej fair-play. Mbappé mal na stole viaceré ponuky, médiá skloňovali najmä záujem Realu Madrid, FC Barcelona a Manchestru City. "Zázračné dieťa" francúzskeho futbalu sa však rozhodlo pre PSG.Pre PSG je to druhá výrazná posila počas letného prestupového obdobia. Na začiatku augusta prišiel do klubu za rekordných 222 miliónov eur 25-ročný brazílsky útočník Neymar, ktorý sa tak stal najdrahším hráčom histórie, Mbappé nasleduje hneď za ním.