Šajgalík: List ministrovi sa nemal dostať von. No chceme férovú súťaž

Bratislava 5. augusta (TASR) - List ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi (nom. SNS), v ktorom rektori kritizujú proces rozdeľovania eurofondov na vedu, sa nemal dostať von. Rektori tvrdia, že od nich neunikol. V rozhovore pre konzervatívny denník Postoj o tom hovorí signatár listu a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík, pre ktorého nie sú partnerom na spoluprácu pochybné firmy bez záujmu o vedu a je za prehodnotenie postupu pri výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV).Medializácia podľa Šajgalíka nebola úmyslom signatárov. Únik listu do médií podľa neho priniesol pozitíva aj negatíva. Pozitívom je, že sa prípad musí riešiť, negatívom, že môže byť zastavený operačný program.povedal.Pokiaľ ide o zamietanie zdanlivo výborných projektov, to sa podľa neho niekedy stáva." uviedol Šajgalík.Poukázal na to, že jedna výzva Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) sa týkala menších projektov a do nej sa len ako partneri mohli zapojiť aj univerzity. Pri tej druhej mali podľa Šajgalíka hrať dôležitú úlohu práve univerzity a SAV, keďže išlo o výzvu týkajúcu sa DSV. Tu podľa Šajgalíka nemôžu byť univerzity a SAV len príveskom firiem.zdôraznil.Šéf SAV nechce špekulovať, prečo došlo ku kritizovanému prerozdeleniu eurofondov. Aby sa mohol, potreboval by presné informácie o tom, aké projekty boli podané, kto sú firmy či organizácie, ktoré ich zastrešujú, kto je posudzovateľ. Pokiaľ ide o hodnotiteľov, Šajgalík si myslí, že projekty hodnotené nekompetentnými posudzovateľmi sú jednoznačne poškodené.vyhlásil.Nevidí problém v tom, ak výskumné ústavy spolupracujú s malými súkromnými firmami, pokiaľ nie sú pochybné.poznamenal.Nerobil si štatistiky, koľko je pri výzve firiem, o ktorých sa nevie, čo robia a čo chcú robiť. Tvrdí však, že pre neho nie je partnerom na spoluprácu ten, komu nezáleží na vede, hoci vie zohnať eurofondy.zdôraznil.Vedecké tímy, ktoré sa uchádzajú o peniaze na projekty, by mali mať podľa Šajgalíka za sebou istý úspech vo vedeckej kariére.vysvetlil. V súvislosti s výzvou, v ktorej, ak sa nezruší, zostane asi 100 miliónov eur, uviedol, že je to obrovská suma, za ktorú sa oplatí bojovať.dodal Šajgalík.