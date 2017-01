ŠAJGALÍK: Nedostatok mladých vedcov sa dá riešiť prijatím zahraničných

Na snímke predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Odporúčame aj: Do SAV prišlo pracovať 38 špičkových vedcov zo zahraničia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) – Na Slovensku nastáva odliv vysokoškolských študentov, a tým aj budúcich mladých vedcov. Jednou z možností, ako tento stav vyriešiť, je nahradiť ich zahraničnými študentmi, a to najmä v doktorandskom štúdiu. Podľa predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka je to jav, ktorý sa deje na celom svete.uviedol pre TASR Šajgalík. Podľa jeho slov by sa nebál toho, že by sme na slovenské univerzity pustili zahraničných doktorandov. Slovenských mladých vedcov by to podľa neho mohlo viac motivovať.dodal Šajgalík. Upozorňuje pritom, že sú už teraz vedecké smery ako technika, fyzika alebo elektrotechnika, ktoré pociťujú nedostatok mladých vedcov.V rámci SAV si Šajgalík vie predstaviť, že by zahraniční doktorandi v budúcnosti tvorili väčšinu.dodal Šajgalík.