Saková: Na palube špeciálu s Vietnamcami nebol čierny pasažier

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková (SMER-SD). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. mája (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) odmietla, že na palube vládneho špeciálu, ktorý vlani Slovensko poskytlo delegácii vietnamského ministra vnútra, mohol byť čierny pasažier. Saková to uviedla v nedeľnej diskusnej relácii V politike v televízii TA3. Všetci členovia delegácie mali podľa nej diplomatické pasy a prešli riadnou policajnou kontrolou.Slovensko je podľa nemeckých médií podozrivé z toho, že vlani pomáhalo pri únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Nemecka vietnamskou tajnou službou.reagovala šéfka rezortu.Saková informovala, že Slovensko poskytlo vietnamskej výprave vládny špeciál na dva lety. Najprv bola prevezená štvorčlenná delegácia s vietnamským ministrom vnútra z Prahy do Bratislavy a neskôr 12-členná delegácia z Bratislavy do Moskvy. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu pripustil, že teoreticky mohla byť zneužitá pohostinnosť Slovenska a na palubu sa mohol dostať čierny pasažier. Saková to vylúčila.ozrejmila.Minister vnútra Vietnamskej republiky mal podľa Sakovej obed v Bratislave a následne delegácia odcestovala vládnym špeciálom z Bratislavy do Moskvy.doplnila.Zapojenie Slovenska do únosu naznačuje zistenie nemeckých médií, že dodávkové auto prenajaté vietnamskou tajnou službou parkovalo pred vládnym hotelom Bôrik v Bratislave, kde mala v tom čase rokovanie vietnamská delegácia. Ukázalo to GPS zariadenie, ktorým bolo auto vybavené. Saková na to reagovala tým, že Slovensko v tom čase nemalo od Nemecka oficiálnu informáciu o únose Vietnamca. Tú získalo až v januári tohto roka.Zapožičanie vládneho špeciálu delegácii iného štátu, ktoré schválil predošlý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), je podľa Sakovej možné.uviedla s tým, že šlo o diplomatické služby a oba lety platila letka ministerstva.Poskytnúť špeciál bolo podľa Sakovej nutné preto, že vietnamský minister vnútra musel zmeniť pôvodný plán a namiesto vo Viedni pristál v Prahe.ozrejmila šéfka rezortu.