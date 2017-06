Saktor vyzval koalíciu, aby do volieb postavila vlastného kandidáta

Na snímke Ivan Saktor. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 8. júna (TASR) – Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ivan Saktor vyzval dnes na tlačovej besede v Banskej Bystrici súčasné koaličné strany, aby do volieb na predsedu BBSK postavili svojho kandidáta, pretože to je zodpovedný prístup voči kraju a voličom. Ak si ho za posledné štyri roky nevychovali, tak by mali ešte do konca júna aspoň oznámiť, koho zo súčasných siedmich "bojovníkov" budú podporovať.zdôraznil Saktor s tým, že koaličné strany nejavia záujem o predvolebné dianie a namiesto toho, aby jasne povedali, koho podporia v novembrových regionálnych voľbách a mobilizovali voličov, sú ticho.dodal Saktor.Ako konštatoval, do volieb nového šéfa BBSK a poslancov zostáva necelých šesť mesiacov.Pripomenul, že kraj stratil v posledných rokoch desiatky miliónov eur na investíciách a v budúcnosti to môže pokračovať.Saktor zopakoval, že sa nemieni vzdať kandidatúry v prospech iného kandidáta a tiež, že ako jediný dal verejný prísľub, že pred voľbami sa nebude uchádzať o akúkoľvek stranícku podporu, koalície ani opozície.