Šaľa chce na jar začať s výstavbou 150 nájomných bytov

Šaľa 12. februára (TASR) – Mesto Šaľa plánuje výstavbu 150 nájomných bytov. V dvoch menších bytovkách by malo byť spolu 34 bytov, v jednom bytovom dome 116 bytov. Celkové náklady na výstavbu sú vyčíslené na 6,5 milióna eur." povedal primátor Šale Jozef Belický. Na financovanie 116 bytov už mesto Šaľa podalo žiadosť v určenom termíne.potvrdil Belický.Nové bytovky by mali vyrásť na mestskom pozemku na Kráľovskej ulici. Pozemok susedí s bývalým nemocničným parkom, ktorý mesto získalo v roku 2015 na 15 rokov do prenájmu od Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podľa Belického mesto v súčasnosti eviduje viac ako 350 žiadostí o nájomné byty.skonštatoval Belický.