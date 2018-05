Šaľa chce vypracovať nový dopravný generel, pribudnú sčítače dopravy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 17. mája (TASR) – Mesto Šaľa chce vypracovať nový dopravný generel. Venovať by sa mal dynamickej aj statickej doprave, ktorú by mal riešiť koncepčne.informovala Erika Kollerová z Mestského úradu v Šali.Medzitým sa urobia dva dopravné prieskumy, do ktorých budú zapojení ľudia v teréne.skonštatovala Kollerová. Výsledky automatického sčítania dopravy a prieskumu v teréne odborníci vyhodnotia, prvé výsledky by mali byť známe v septembri tohto roka.Cieľom prieskumov je zistiť, koľko vozidiel prechádza mestom, do akej miery sú jednotlivé križovatky vyťažené, koľko áut parkuje na sídliskách i v uliciach, aj aká je migrácia áut z mesta a do mesta.uviedla Kollerová.Súčasný dopravný generel mesta je zastaraný, tvrdí primátor Šale Jozef Belický. Podľa jeho slov ľudia nechcú za parkovanie platiť a nechcú ani dochádzať za autom na vzdialenejšie parkovisko.tvrdí primátor.Sídliskové parkovacie plochy, ktoré boli vybudované ešte za socializmu, sú poddimenzované.skonštatoval Belický.